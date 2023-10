A un año de su entrada a Gran Hermano, Coti Romero compartió una emotiva reflexión: “No me arrepiento de nada”

Ya pasó exactamente un año de la entrada de los participantes a la casa más famosa del mundo: Gran Hermano. Mientras que algunos de ellos pasaron desapercibidos al salir del programa, otros lograron llamar la atención del país y posicionarse entre las nuevas figuras jóvenes. Coti Romero es un claro ejemplo de ello. A un año del show, la correntina compartió su felicidad por todo lo vivido y su gratitud con los fans.

La mediática, apenas ingresó a la casa, comenzó a tener repercusiones. Al salir, la esperaba un gran futuro en las redes sociales, donde comparte su día a día y recibe amor de sus seguidores. Además, ha sido invitada infinitas veces al programa LAM, con Ángel de Brito y ahora participa en el Bailando 2023, con Marcelo Tinelli, algo que ella contó que era su sueño.

Coti Romero recordó su entrada a Gran Hermano. Foto: Coti Romero

El tierno mensaje de Coti, a un año de Gran Hermano

La correntina compartió unas historias con fotos del año pasado, con sus impactantes looks para los eventos de Gran Hermano. En las imágenes, escribió unas emotivas reflexiones sobre todo lo vivido este año y sobre lo feliz que se sentía por cumplir sus sueños.

“Hace exactamente 1 año, entraba a esa casa y mi vida cambiaba por completo, siempre me lo imaginaba, lo soñaba, pero nunca pensé que tendría la oportunidad de esta forma, agradezco absolutamente todo lo que sucedió, porque sé que esto era lo que Dios tenía planeado para mi, no me arrepiento de nada de lo vivido; todo lo que pasó y lo que viví, me enseñaron tanto (y aún me siguen enseñando), me convirtieron en la persona que soy hoy, porque sé que todo pasa por una razón y cada día estoy más segura de eso, hasta las cosas ‘malas’ siempre tienen un objetivo”, escribió.

El agradecimiento de Coti Romero a sus seguidores

Además, no dejó de hablar de todas las personas que la siguen y mostrar su cariño: “Agradezco también a todas y cada una de las personas que me acompañó en este proceso, desde mis amigos y familiares, hasta aquel que simplemente me quiso como soy, me apoyó desde su casa y me brindó un lindo mensaje❤️ no saben lo feliz que soy al saber que gente tan hermosa de alma, me sigue, me elige y me manda su amor”.

Coti Romero agradeciendo a sus fans. Foto: Coti Romero

Por último, compartió: “Hoy miro hacia atrás y no puedo dejar de pensar en todo lo que pasó tan solo en un año, mi vida dio un giro gigante, cumplí muchos sueños, aquellos sueños que aún no cumplí se plantaron aún más fuertes y mis ganas de seguir soñando, crecieron. Sólo me queda darles todo mi amor y seguir agradeciendo❤️”.