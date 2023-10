Coki Ramírez cruzó a Coti Romero en el Bailando 2023: “Vos me bardeaste primero reina”

Coki Ramírez cruzó a Coti Romero, luego de que la correntina la ubicara en su top tres de personalidades falsas en el Bailando 2023. Previo a su presentación, la cordobesa arremetió: “Vos me bardeaste primero reina”.

“No tengo ningún problema con Coti, no la conozco”, explicó Coki al ser consultada sobre cuál es el conflicto entre ellas. Inmediatamente, apuntó contra la exnovia de Alexis “Conejo” Quiroga: “Decí la verdad, nunca nos hemos cruzado”.

Coki Ramírez, revelaciones vinito de por medio. (Telefe/ Captura)

Sin embargo, Coti le recordó unas declaraciones que dijo días atrás en el debate del certamen: “Con todo respeto, me caes bien pero dijiste ‘me da cosa ver jóvenes enojados y enojadas que quieren pelear´”. Luego, enumeró otros aspectos:

“Escuché que dijiste que si a los jóvenes se les cierra TikTok no tienen otra cosa para hacer. Te quiero decir que antes de todo esto yo estudiaba y pienso retomarlo. Además, es un trabajo agotador el de los creadores de contenido”, increpó Coti.

Coti Romero Foto: Instagram

Además, indicó otras palabras de Ramírez en alusión al accionar de la correntina en el reality. “Cuando se apagan las cámaras, yo me gano enemigos”, había dicho la cordobesa sobre Coti. Inmediatamente, Ramírez reaccionó:

“Fuiste vos reina la primera que me bardeó diciendo que yo era falsa y yo saludo a todos los empleados”, indicó. Ante este marco, Coti cuestionó: “No entiendo porque lo tuyo no es show si lo que haces es refregarte contra una persona así (Marcelo Tinelli)”.

Coki Ramírez en el Bailando 2023. Foto: NEGRO_LUENGO

Finalmente, Coki Ramírez desestimó el cruce de Coti Romero. “No entendí, ya tuvo su minuto....no quiero herir a alguien que puede ser una sobrina”, concluyó.

VIDEO: COKI RAMÍREZ CRUZÓ A COTI ROMERO

Luego, Coki Ramírez y Gustavo Ortíz bailaron ritmo urbano y tras una gran presentación obtuvieron un 6 de Pampita un 8 de Moria Casán, y un 6 de Marcelo Polino para formar un total de 20 puntos.