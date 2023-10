Tensión al aire: Coti Romero y Lourdes Sánchez se enfrentaron cara a cara y sacaron chispas

La guerra entre las correntinas está cada vez peor: luego de que Coti Romero la tratara de “vaca” en el Bailando, Lourdes Sánchez explotó y apuntó contra la joven de 21 años. Además, ambas se encontraron cara a cara y se dijeron todo lo que se tenían que decir, aunque parece que no va a haber un arreglo pronto.

“Más sola que Coti en el día del amigo”, lanzó Lourdes conversando con un notero de LAM y habló más picante que nunca: “Yo la veo sola acá, ella me dice que la mire cara a cara, pero cuando la veo se enconde en un rincón”, contó, al mostrar el gesto de agachar la cabeza, que haría Coti cuando la ve.

Lourdes Sánchez habló de Coti Romero Foto: América

Luego, fue consultada sobre la performance de Coti cantando chamamé con Los Alonsitos: “Pasa que apagué la tele, puse mute, porque estaba haciendo dormir a mi nene. ¡Iba a tener pesadillas!”. Además, hablaron sobre el polémico comentario de Coti, quien le dijo “vaca” a Lourdes en el programa.

“Yo soy una persona muy segura, sé cuáles son mis limitaciones, me encanta cómo soy. Yo no me lo tomé como que me dijo ‘vaca’, pero sí se ve que el mensaje se leyó de otra manera en el público, entonces digo: Guarda con ciertos temas. Si querés ser picante, sé picante inteligente, no te metas en lugares que son dolorosos para muchos y tan peligrosos para jóvenes que te estan siguiendo a vos”, expresó Sánchez al respecto. Aún así, el reportero agregó que Coti había explicado que no quiso decir “vaca” con ese sentido, sino porque era “muda”.

Coti Romero y Lourdes Sánchez hablaron cara a cara

Luego, se vivió un momento de extrema tensión, cuando ambas se cruzaron y Coti aclaró la intención de su comentario: “¿Por qué pensaste que te dije vaca por gorda? Nunca te dije gorda a vos, dije vaca por muuda”. “Si vos sabes que no soy mudita”, respondió filosa, Lourdes.

Lourdes Sanchez y Coti Romero cara a cara Foto: América

“En la pista nunca me dijiste nada, siempre hablando ahí en los programas satélites”, aclaró Romero. “No te podés sentir el centro del universo. Yo no tengo de estar ahí contestándote, por eso soy una mudita”, respondió.

“Ojalá que algún día te busquen para hablar de tu talento”, lanzó Lourdes. “Estoy acá por algo, tengo 21 años”, contestó. “Vamos a ver el año que viene dónde estás”, retrucó la bailarina.