“Para ser correntina, lo sentí sin corazón”, la lapidaria devolución de Ángel de Brito a Coti Romero por su chamemé en el Bailando

Luego de una previa picante en la que chicaneó a Lourdes Sánchez, habló de su relación con Gastón Edul y con el futbolista que mencionó en otros programas, Coti Romero volvió a bailar y llevó la esencia de Corrientes a la pista del Bailando.

La influencer bailó chamamé con música en vivo y fue acompañada de ni más ni menos que Los Alonsitos. Pero antes de que los músicos salgan al escenario, Coti habló de “los cuernos” que le puso el Conejo Quiroga, y explicó por qué mostró los chats con su ex: “No quería saber más nada de él, y mostré los mails para que deje de joder”, dijo sin vueltas.

“Yo no quiero eso para mí. Sí te cagan una vez, lo hacen de nuevo; es como los políticos que roban una vez y lo hacen siempre”, sostuvo la correntina, aunque Marcelo Tinelli sostuvo que “un error” lo puede cometer cualquiera. Pero Coti fue contundente y destacó que el cordobés no tiene códigos: “No es la primera amiga que me dice ‘che me está escribiendo’”, sostuvo ante la consulta de Moria Casán sobre un acercamiento entre él y Juliana Díaz.

Para cambiar de tema, Ángel le preguntó por Enzo Díaz, futbolista de River. “Voy a decir la verdad: a mí me encanta él, me parece que es un lindo chico. Pero nos empezamos a seguir nada más, y hubo gente que lo empezó a bardear y me tuvo que dejar de seguir. Le mandé un mensaje pidiéndole disculpas, porque la gente malinterpretó todo: no tengo nada con él”, sostuvo.

La lapidaria devolución de Ángel de Brito para Coti Romero

Luego de varios halagos por cómo la correntina entiende el juego del Bailando y lo “picante” que es; Ángel de Brito tuvo una lapidaria devolución: “Lo que no te vi, es bailar bien, Coti”, comenzó diciendo, y si bien reconoció que está aprendiendo a bailar, disparó: “Para ser correntina, lo sentí sin corazón o no lo pudiste trasmitir”.

“Me parece que falló acá un poco la actuación de la pareja”, destacó y marcó que fue la exGH quien falló en esta gala. La correntina destacó que le enseñaron los campeones de folclore, y el conductor de LAM, que tiene el voto secreto, le respondió: “Comprendo que ellos te enseñen, pero no te salió”.

Pampita fue la segunda en dar su voto, pero primero pidió que Coti Romero cante un poco de chamamé a capela (ya que en la previa se hizo playback) y se ganó el aplauso de todos. “Yo no entiendo, si canta así como no la hicieron cantar y bailar para que sea como un momento de comedia musical espectacular”, sostuvo la modelo.

Y agregó: “Siento que le faltó a esta apuesta la estelaridad que se merece tu provincia, tu música. Era una oportunidad única, porque ya no vas a repetir este ritmo, entonces yo hubiera puesto todo. Me da pena porque estaba el talento para hacerlo”. Luego de estas palabras, dio su voto: 7 puntos.

A la hora de evaluar a la influencer, Moria Casán y destacó que a ella le gustó: “Voy a rescatar varias cosas: hiciste una mezcla del chamamé orillero que tienen alguna influencia del tango y del chamamé canción que es más triste. Ella le puso mucha actitud, es un chamamé romantizado”, comenzó diciendo.

“Me pareció una coreo moderna, y a ella la sentí como la heroína de un teleteatro”, destacó La One y remarcó que se nota que Coti “amás todo lo tuyo”. La previa es algo muy valorado por la vedette, y por eso la puntuó con un 8.

Por último fue el turno de Polino, quien se mostró disconforme mientras la correntina cantaba. “La modernidad me alejó un poco del chamamé que estamos acostumbrados. No sé cómo las maestras que tienen en la escuela dicen que bailaron súper, para mí estuvo hasta ahí. Vi sentimiento, pero me hubiese gustado ver el tradicional. No estuvo mal, y valoro tu propuesta de traer la danza de tu provincia”, dijo el periodista y le puso 5 puntos.