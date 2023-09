Lourdes Sánchez la rompió en el Bailando 2023: orgullo por el carnaval correntino y ¿reconciliación con Coti Romero?

Este lunes 19, debutó Lourdes Sánchez por la pantalla de América TV en el programa de baile de Marcelo Tinelli y dejó a todos la boca abierta. Junto a su compañero Nicolás Villalba, bailaron una impresionante coreo, acompañados por la comparsa de Corrientes. Además, habló sobre su tirante vínculo con la otra correntina, Coti Romero.

La histórica bailarina del programa se presentó con toda la emoción, bailó el ritmo JIVE, con la famosa canción “Blinding Ligths”, de The Weeknd. Al lado suyo se encontraba la delegación del carnaval de Corrientes, mostrando sus espectaculares trajes. “Quiero agradecer al carnaval de Corrientes, a todos los chicos que vinieron. Arrancan el 26 de enero los carnavales, en la capital nacional del Carnaval, una fiesta única”, expresó Sánchez.

Lourdes Sánchez debutó en el Bailando 2023. Foto: América TV

Su coreografía fue ovacionada por los jurados, recibió todo tipo de halagos, tanto a sus pasos y trucos como al gran talento de Lourdes, consiguiendo la nota más alta del certamen.

El tirante vínculo entre Lourdes Sánchez y Coti Romero

Los cruces entre estas dos correntinas no son un secreto: desde ambos lados ha habido todo tipo de filosos comentarios. “Ella me tiró mala onda desde el primer día. Ni siquiera estaba convocada y ella ya estaba diciendo que yo no tenía técnica y que no sabía bailar, pero ella había sacado un disco sin saber cantar”, había dicho Coti Romero.

Sin embargo, Lourdes intentó dar una tregua a la guerra entre ambas y habló sobre la ex Gran Hermano: ella dijo que quería que ambas pudieran tener una buena relación por el origen que comparten, ya que podrían incluso trabajar juntas en algún momento.

Coti Romero contra Lourdes Sánchez Foto: Internet

La bailarina explicó cómo es su tensa relación con la correntina más joven: “Hoy Coty entró al vestuario y no me saludó, me ignoró”, indicó.

Aún así, luego expresó, en LAM, su deseo de arreglar las cosas con Coti: “Vamos a ver si nos podemos amigar, estoy abierta para hacer las paces y trabajar juntas (...) Acá creo que con Coty justamente nos tenemos que unir, por Corrientes, no da que estemos peleando dos correntinas, hubo un mal entendido, porque yo nunca hablé mal de Coty”.