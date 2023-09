Bailando 2023: Brian Sarmiento sorprendió al jurado y se llevó el puntaje más alto en su debut

El viernes a la noche, el rosarino y ex futbolista de Newell’s, Brian Sarmiento, debutó en las pistas del Bailando 2023 y demostró poseer un talento innato para el baile. Junto con su pareja Sole Bayona, el participante consiguió la nota más alta hasta el momento.

No es la primera vez que el deportista participa del certamen, siendo su primera vez en 2017. Esta vez, entró a la pista y sacó a bailar a todos, antes de su presentación. Marcelo Tinelli, Moria Casan, Marcelo Polino, Carolina Ardohain y Ángel de Brito sacaron los “prohibidos” al ritmo de la cumbia, motivados por el ex futbolista profesional.

El ritmo que le tocó a Sarmiento, que actualmente es panelista del ciclo “Son Aviones”, fue el pop. Con energía y la impecable performance de la bailarina profesional Sole Bayona,

Brian sorprendió al jurado con un despliegue de pasos coreografiados con destreza y exactitud, dando gala de un gran carisma. El público pidió un 10 y el jurado concedió.

¿Qué le dijo el jurado a brian sarmiento?

“Brian no esperaba nada de vos, me sorprendiste para bien. Tenés todo para el Bailando y mi nota es un 10″, comenzó diciendo De Brito. Luego fue el turno de Pampita: “Brian es un bailarín espectacular. Realmente tiene esa energía que arrasa, traspasa la pantalla y la combinación con Sole es muy explosiva”.

Fiel a su estilo polémico, Moria Casán habló de una “erección capilar” al ver la performance y otorgó un 10. Finalmente, Marcelo Polino concedió un 5, considerada su nota máxima y sentenció: “Me encantó”.

El ex deportista surgido de Estudiantes de La Plata y que supo jugar en Newell’s habló de su presente durante la previa del baile: “La verdad que dejé mi lado del fútbol y estaba buscando algo que me motive. Le quiero agradecer a la producción por haberme devuelto las ganas de competir. Ustedes no saben lo que le transmiten a la gente, te lo digo yo que vengo de barrio y está toda mi gente ahí”.

Además, contó que está en una relación abierta, aunque una jovencita del público se presentó como su novia oficial y luego cambió su versión y dijo que se trata de una “amiga con derechos” que se vincula con el deportista hace varios años.