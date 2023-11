Coti Romero salió al cruce contra quienes criticaron su look e hizo un furioso descargo: “Me chupa un...”

Coti Romero se ha convertido en una de las participantes de Gran Hermano más polémicas en la Argentina. Desde su polémica jugada adentro de la casa más famosa del mundo, hasta sus previas en la pista del Bailando por un sueño, la correntina despierta topo tipo de opiniones.

Ahora, una nueva polémica inundó su vida y va de la mano de lo fashion: días atrás, Coti ganó un premio en una edición de Los Más Clickeados 2023 de Ciudad Magazine, sin embargo, fue su look lo que llamó más la atención del público.

El look de Coti Romero en Los Más Clickeados 2023. Foto: Captura de pantalla

El look en cuestión fue un conjunto de minishort y corpiño con una tela metalizada, que combinó con unos accesorios muy criticados. En las redes sociales comentaban que su elección estaba un poco fuera de lugar, y que debería haber optado por una vestimenta más elegante.

Coti Romero no se calla nada

Coti no es de las celebridades que prefieren guardar el silencio y hacer oídos sordos a las críticas, por lo que decidió hacer un furioso descargó a través de sus redes sociales.

“Bueno, acá una reflexión… Cuando uno es lindo no necesita nada, se puede poner una bolsa en el cuerpo que le va a quedar bien igual, y ese es mi caso. A mí me queda todo bien, le guste a quien le guste”, comenzó arrojando sin pelos en la lengua.

El descargo de Coti Romero. Foto: captura de pantalla

“Si yo me quiero seguir poniendo ropa descombinada me voy a poner, voy a hacerlo apropósito porque me chupa un hue… a mí la moda”, disparó furiosa contra quienes la criticaron.

“Sé que soy hermosa, que me queda bien igual y me lo voy a poner igual. Me encanta andar así por la vida, cómoda con algo que a mí me guste. Entonces no se calienten por si a mi queda bien o no algo, preocúpense por su vida insignificante”, expresó con tono desafiante.

Coti Romero

“Además, hay cosas importantes en esta vida que saber o no saber vestirse, o vestirse con marcas importantes. Está bueno tener un poquito de cerebro”, dijo y concluyó: “No se preocupen por cosas que no tienen sentido, ¿Quién inventa la moda aparte? ¿Quién dice que está bien o no está bien ponerse?”.