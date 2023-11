¿Romance en el Bailando 2023?: las polémicas declaraciones de Coti Romero sobre un participante

¿Marcos Ginocchio ya quedó en el pasado? Tras la gran polémica que generó el supuesto affaire entre Coti Romero y el salteño, la correntina dio unas polémicas declaraciones durante el streaming del Bailando que encendió las luces verdes de un posible romance en puerta.

Se trata de, nada más ni nada menos, que su compañero de baile, Jitsu Díaz. Durante el streaming del programa, Mariano de la Canal le comentó a Coti: “Me llegó el rumor de que le interesas un poquito, me parece que le gustas”.

La inesperada revelación de la correntina

Sin dudarlo, otro participante del streaming, la Tía Sebi, afirmó: “A mí me dijeron que está enamorado de ella”. Mientras que Mariano comentó: “No era como de enamorada la pregunta, pero como tuvieron esa bachata tan linda, ¿vos nunca sentiste que él tuviera una erección en un ensayo?”, aseguró, sin filtro.

La correntina respondió: “Le he tocado los huevos, pero sin querer. Cuando estás bailando no te das cuenta”. Cuando le preguntaron si él estaba enamorado de ella, aclaró: “No, qué se yo. Pregúntenle a él. Me suele decir que soy muy linda”.

Y Mariano insistió: “¿Mirándote a los ojos”. “Sí, pero yo no lo puedo mirar porque a mí me...”, y antes de que Coti pueda terminar la oración, todos los participantes empezaron a gritar: “¡Te gusta! ¡A Coti le gusta Jitsu!”.

Coti Romero lanzó una picante declaración sobre su compañero del Bailando. Foto: Ciudad Magazine

La Tía Sebi le preguntó: “¿Él te blanqueó su amor alguna vez?”, mientras que Coti respondió: “No, porque va a ser incómodo siento yo. El tema que me pasaba a mí, al principio, era que no lo veía ni siquiera con esos ojos porque, como estaba pasando una situación difícil. Hoy en día no estoy cerrada a nada”.

Cuando los participantes del streaming hicieron referencia a la brecha de edad entre ambos, aludiendo que Jitsu tiene 37 años y Coti 20, la correntina respondió entre risas: “La edad no importa”.

Quién es el bailarín de Coti Romero

Jitsu Díaz es oriundo de Venezuela y se mudó a la Argentina para cumplir su sueño como bailarín. Además de ser el compañero de de baile de la correntina, también formó parte del grupo de bailarines del tour de Jimena Barón y trabaja en la obra “Sex: viví tu experiencia”, de José María Muscari.

Coti Romero y Jitsu Díaz después de su presentación en el Bailando. Foto: Captura de pantalla

Sin embargo, en pandemia, Jitsu tuvo que desempeñarse en otros rubros para poder subsistir económicamente. “Venía de la temporada de verano con Flavio a estrenar en Buenos Aires y de repente nos encontramos con el aislamiento obligatorio. Inmediatamente me quedé desempleado… Yo venía trabajando mucho y tenía asegurado laburo...”, comentó el bailarín durante el 2020.

Y continuó diciendo: “En el segundo mes de la pandemia ya me sentía ahogado económicamente. Me da vergüenza decirlo, pero tenía que decidir qué plato de comida al día elegía. Decidía si tenía que comer a la mañana o a la noche. Tenía que elegir porque no tenía plata. Me quedé sin lugar para vivir, tengo un hijo y es complejo”.

“En un momento la ayuda de amigos no alcanzó y empecé como albañil. En Venezuela me daba maña con todo”, finalizó el bailarín.