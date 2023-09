Bailando 2023: Brian Sarmiento se la jugó y deslumbró al jurado al ritmo del flamenco fusión

Luego de un debut exitoso, el ex futbolista rosarino Brian Sarmiento volvió a las pistas del Bailando 2023, aunque esta vez no logró colmar las expectativas de uno de los jurados y no pudo igualar el gran puntaje de la primera aparición. Pese a todo, el deportista sorprendió con su destreza bailando flamenco, con su bailarina Soledad Bayona.

Sarmiento y su compañera bailaron al ritmo de Rosalía, para representar una arriesgada fusión de flamenco, en la que coordinaron casi a la perfección la secuencia, con varias habilidades acrobáticas, en las que el ex jugador lanzó a su compañera por los aires en maniobras muy cuidadas.

La performance recibió en general críticas muy positivas del jurado conformado por Ángel de Brito, Moria Casán, Carolina Pampita Ardohain y Marcelo Polino. Sin embargo, este último dio la nota de color, al lanzarles una fuerte sentencia que los dejó descolocados.

¿Qué opinó el jurado sobre la segunda presentación de brian sarmiento en el bailando 2023?

El primero en opinar fue de Brito, que remarcó la actitud de Sole Bayona y su carisma. Sin embargo, expresó como “un poco pasada de energía” la performance de los dos, teniendo en cuenta el ritmo elegido. ”Es muy difícil el flamenco, no alcanza con ser novio de una bailarina, sino que hay que tener una actitud corporal que Brian la tiene, tiene energía, energía propia. Quizá lo vi un poco pasado de energía, podría ser algo más sutil, más elegante”, detalló, para puntuarlos con un 7.

Luego fue el turno de Pampita, que destacó la energía positiva de los bailarines y su habilidad para adaptarse a los ritmos. " Me gusta la fuerza de este equipo, en todos los bailes lo demuestran. Él va agarrando ritmos y los va haciendo propios, y está bien, porque bailar es eso: agarrar algo y hacerlo propio”, destacó la modelo, aunque aclaró que “faltó un poquito de emoción” y les puso un 8.

Por su parte, Moria Casán no reveló su puntaje, pero les dio una serie de elogios: “Esta es una pareja que derrama sexualidad y sensualidad, parece que hacen el amor en el escenario, y terminan abrazándose como diciendo, ‘cómo lo disfrutamos’”, expresó, fiel a su estilo.

Además, la diva calificó de “el mejor bailarín del certamen” a Sarmiento y sostuvo: “Es rarísimo que un hombre que no sabe bailar, que es un jugador de fútbol, tenga esa cosa orgánica natural. Te auguro lo mejor”.

Luego llegó la dura evaluación de Polino. “Muy lindo el acting, me gustan los compañeros, pero lo que hicieron me pareció un loco. Si resucita Lola Flores, se suicida, porque de flamenco no hubo nada”, sentenció el panelista y les colocó un 0, ante la atónita mirada del público. “Me la banco con la tribuna futbolera, yo, como el señor Tinelli, no les tengo miedo. Lo siento chicos, un disgusto”, cerró.