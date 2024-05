Pasión intacta: Brian Sarmiento mostró su amor por Newell’s con fotos muy retro

Hace más de un año que el rosarino Brian Sarmiento se retiró del fútbol profesional. No obstante, recientemente demostró que el deporte continúa siendo una parte fundamental de su vida y que la pasión por Newell’s Old Boys sigue igual de vigente que desde el primer día.

El ex futbolista profesional, que también mostró dotes excepcionales para la danza durante su participación en el Bailando 2023, compartió en sus redes sociales dos imágenes que evidenciaron que su amor por el club rojinegro no decrece con el correr de los años y, a pesar de estar lejos de las canchas, rememora los viejos tiempos vistiendo la casaca leprosa.

Brian Sarmiento jugó en Newells

Con esa premisa, Sarmiento mostró dos fotos: la primera en sus años de la infancia, ya ataviado con la camiseta de Newell’s y muy sonriente, posando con uno de los pies arriba de una pelota, en clara imitación de las poses de los futbolistas profesionales. Quizás un presagio de lo que serían sus años posteriores. En la segunda foto, un joven Brian Sarmiento, que se disponía a firmar para oficializarse como parte del plantel rojinegro.

Brian Sarmiento mostró que su amor por Newell's sigue vivo Foto: @bbriansarmiento

Para acompañar la publicación, Brian Sarmiento eligió un audio muy conocido perteneciente a la película “El secreto de sus ojos”, en el que el personaje interpretado por Guillermo Francella habla con el protagonista sobre las pasiones ligadas al deporte: “El tipo puede cambiar de todo: de cara, de casa, de familia, de novia, de religión... pero hay una cosa que no puede cambiar.. no puede cambiar de pasión. Ni mucho menos de camiseta”, redactó el futbolista.

brian sarmiento contó que eligió a newell’s por encima de boca

Durante una entrevista con ESPN, el fubolista contó que fue capaz de rechazar ofertas en Europa y hasta la posibilidad de jugar en Boca con tal de vestir la camiseta del equipo del Parque Independencia: “Cuando voy a Newell’s, me había llegado la posibilidad de ir a Boca y de ir al Tenerife. Hablo con los dirigentes de Newell’s, se habían ido Maxi Rodríguez, se había Formica, se habían ido todos. Pero yo estaba en modo superhéroe, tenía la capa. Iba de Tinelli, iba a Susana... Creí que podía con todo y elegí ir a Newell’s”, relató.

Sin embargo, no tuvo un paso sencillo por el club: “Cuando me rompí el tobillo, tuve problemas con las barras. Entraron al vestuario y decidieron que yo no entre más. No entrar a tu casa, fue horrible. Fueron los dirigentes, no me dejaban entrar más al club”, aseguró.

Posteriormente, el futbolista inició acciones legales contra Newell’s para cobrar una cuantiosa deuda y terminó yéndose en malos términos con la institución.