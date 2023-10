Luego de la polémica con Zaira Nara, Aníbal Pachano criticó fuertemente a Coti Romero: “No tiene trayectoria, no es nadie”

Tras el escándalo en el Bailando 2023 que terminó con la renuncia de Zaira Nara y el enojo con Charlotte Caniggia, Coti Romero quedó en la mira de todos y tuvo que salir a pedir perdón. Aún así, muchos no le creyeron las disculpas y fue fuertemente criticada, entre ellos, Aníbal Pachano habló de la correntina sin pelos en la lengua.

El jurado habló en el programa “El Debate del Bailando”, por América y denunció la inmadurez de la joven. Días antes, Coti había expuesto en televisión que Charlotte criticaba la forma de llegar a los medios de las hermanas Nara, lo cual ofendió mucho a Zaira.

El escándalo entre Coti Romero, Zaira Nara y Charlotte Caniggia. Foto: Redes sociales

La crítica de Aníbal Pachano sobre la actitud de Coti

En el programa, debatieron sobre las formas de trato que tiene la correntina y resaltaron que les resultaba extraño que ella fuera de esta manera y no como la mayoría de las mujeres jóvenes de esta generación, quienes tienen mucha más conciencia.

“Coti el otro día tuvo un discurso muy feminista sobre que las mujeres no nos tenemos que callar, que tenemos que empoderarnos y digo, como mujer, ¿salís a decir eso sobre otras dos mujeres?”, expresó una de las panelistas.

Coti Romero.

Algunos explicaron que aún es muy chica y Pachano criticó: “Esto no se trata de ser una nena. Es un tema de educación. Esta nena es una maleducada, que se mete en lugares oscuros para hacerse la cancherita. No tiene trayectoria, no es nadie. Trayectoria de un Gran Hermano, o de estar aplastando el culo en una silla, no es ninguna trayectoria de nada”.

“Coti no es el monumento a la profesión. Incursiona hace 6 meses en una casa, que baila porque tiene oreja. A mi no me hace ninguna carrera de figura como para tomarse la atribución de insultar a dos personas que tienen mucha más trayectoria”, agregó Aníbal.

Aníbal Pachano.

Por último, insistió: “¿Quién es esa chica para decir semejante guarangada y contarla como una chusma de barrio? Porque eso es lo que hizo, contar una situación privada como una chusma de barrio”.