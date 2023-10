“No voy a exigirles que me amen”: la desgarradora frase de Charlotte Caniggia sobre sus padres

La semana pasada, Claudio Paul Caniggia fue procesado por abuso sexual tras la denuncia de Mariana Nannis, lo que ha causado una situación complicada dentro de la familia Caniggia. Ahora, Charlotte Caniggia reveló en el Bailando 2023 (América) cómo la tumultuosa separación de sus padres ha afectado profundamente a su familia, llevando a una comunicación rota.

Con relación a su padre, Charlotte mencionó que ha habido un acercamiento frío, aunque no se mostró muy optimista sobre la posibilidad de reparar la relación: “Estamos un poco mejor. Bueno... todo se puede mejorar, creo que es parte de las familias. Hay que ponerle ganas y tiempo”. También agregó que “no está todo de maravillas”, pero a veces se limita a intercambiar un cordial “hola papá, ¿cómo estás?”.

Claudio Paul Caniggia fue procesado por el caso de abuso sexual contra Mariana Nannis (Foto: Archivo)

En cuanto a su relación con Mariana Nannis, Charlotte indicó que es aún más distante y que no ha habido ningún contacto: “Yo soy la hija y no voy a tomar partido ni por la madre ni por el padre. Son cuestiones de adultos y es muy triste lo que pasa. No es muy fácil mi papel, no sé más qué hacer”.

La desgarradora frase que casi quiebra a Charlotte Caniggia

Para Charlotte, el divorcio de sus padres fue lo que generó un daño en su relación familiar. “Todo comenzó cuando se separaron y ya está... no nos hablaron, tomaron distancia. Yo hace años que estoy en esta posición, es algo muy normal para mí”, lamentó.

Mariana nannis y las postales retro de Alex y Charlotte Caniggia. Foto: Internet

La hermana de Alex se sinceró y con el corazón en la mano expresó una sentida frase sobre lo que siente en toda esta situación: “Extraño a mi mamá, a mi papá, quiero abrazarlos, charlar, tomar un café. Mi vida es así, tengo que aceptarlo”.

Y concluyó: “Quizás en un par de años mis papás se acerquen a mí y quieran pasar tiempo conmigo. Yo estoy abierta, pero no voy a estar siguiéndolos todo el tiempo esperando y exigiendo que me amen o que me llamen. Es cansador”.