Facundo Farías confirmó que reconocerá un hijo de una relación anterior y su ex pareja lanzó un duro descargo

Hace unos meses, una ex novia del jugador del Inter Miami y ex Colón, Facundo Farías, reveló que había tenido un hijo con el futbolista y reclamó que asumiera la paternidad. El deportista usó sus redes sociales para confirmar que se hará cargo del bebé, pero la ex pareja y madre del niño lo acusó de incumplidor y de haberle dicho que interrumpiera el embarazo.

La “Joya”, que juega junto con Lionel Messi en Las Garzas, escribió un extenso comunicado en Twitter, en el que además adjuntó documentación, tras confiarle el asunto a sus abogados. Según sus palabras, fue él quien inició los trámites para realizar el ADN, que luego arrojó un resultado positivo.

¿QUé dijo facundo farías sobre su hijo no reconocido?

“En primer lugar quiero contarles y mostrar a continuación las pruebas legales, de que fui yo junto a mis abogados, que a los pocos días de tomar conocimiento del nacimiento, decidí iniciar un reconocimiento de paternidad a través de un estudio de adn y contarles que siempre me mantuve bajo las leyes, estuve a derecho en todo momento, no solo por que es la manera correcta sino por así me han educado”, comienza diciendo Farías.

Facundo Farías y Abril, su ex novia, cruzaron acusaciones Foto: @fariasfacundo35

Y continúa: “Es realmente doloroso para mi, porque durante este tiempo no solo yo, sino también mi mujer fuimos expuestos a agravios faltas de respeto y muchas cosas mas q nos han llevado a situaciones realmente angustiantes, pero es el precio que decidí pagar por respetar a las partes y llamarme al silencio mientras transcurría lo legal”.

¿Qué dijo la ex novia de facundo farías?

Sin embargo, su ex novia y mamá del bebé contraatacó en sus redes sociales y acusó al jugador: “Decís cumplir con tus obligaciones cuando hay numeradas cédulas reclamando una cuota provisoria esperándote desde febrero”.

Además, reveló que Farías le pidió que aborte al enterarse del embarazo “entre risa y soberbia”, asumiendo los gastos. “El respeto conlleva consideración. Algo que nunca tuvo, porque de lo contrario no habrían 3 denuncias penales por incumplimientos”, concluyó la muchacha.