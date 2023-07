Facundo Farías habló de su futuro como compañero de Messi en Inter Miami: “Me siento muy contento”

Facundo Farías se prepara para integrar el plantel de refuerzo del Inter Miami, donde compartirá equipo con Lionel Messi. En su despedida de Colón, el joven recibió un reconocimiento y habló sobre sus expectativas respecto a su ingreso en el club franquicia de David Beckham.

“No hablé con el Tata (Martino), pero hablé con los profes que me están mandando trabajos para hacer. No sé cuándo viajo. Ayer me avisaron que se cerró el acuerdo, aunque todavía no firmé”, explicó el futbolista de 20 años, que irá a Estados Unidos como “La Joya” del cuadro santafesino campeón de la Copa Liga Profesional 2021.

Además, explicó que ya comenzó con los trámites de la visa: “Me siento muy contento y ansioso, es un paso muy importante en mi carrera. Estaba un poco ansioso porque se cierre todo y poder estar tranquilo”, expresó y agregó: “vi el partido del Inter Miami, estoy con ansias de poder ir, entrenar y demostrar”.

Qué dijo facundo farías sobre ser compañero de lionel messi

Farías, que se recuperó hace poco de una lesión importante en los ligamentos cruzados, también se animó a hablar de su futuro vínculo con Lionel Messi, que a poco de su llegada ya descolla en el club rosa de la MLS.

“Es el mejor del mundo y el ídolo de todos los chicos. Poder entrenar y aprender de él va a ser lo máximo para mí. Tengo 20 años recién y muchísimo para mejorar, es un gran paso aprender con grandes jugadores. Ojalá sea buen socio de Messi, sino me mato”, comentó.

Y agregó: “Vi el gol que hizo (contra Cruz Azul en su debut). Hay que dársela a él y abrazarlo nada más”, bromeó sobre el espectacular tanto de tiro libre que marcó la Pulga en la primera jornada de la Leagues Cup frente al conjunto mexicano el viernes pasado.

Si bien la cifra oficial no trascendió oficialmente, el traspaso del delantero sabalero sería de aproximadamente 5.000.000 dólares, sumado a otros 2.000.000 por objetivos, por el 80% del pase del futbolista. Así, el club Colón de Santa Fe tendrá derecho al 20% restante de la ficha.