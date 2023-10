Gabriel Heinze habló de su continuidad en Newell’s: “La derrota hace que todo se ponga en duda”

La derrota en el clásico rosarino significó mucho no sólo para los hinchas de Newell’s Old Boys, sino también para el plantel actual. En medio de críticas sobre su desempeño, el entrenador Gabriel Heinze brindó una conferencia de prensa y habló sobre su presente en el club, refiriéndose a la falta de respaldo de algunos dirigentes del rojinegro.

“No me preocupa porque sé cómo son las reglas del juego, no está mal que piensen eso. Es verdad que la opinión es en base a los resultados, entonces no hay ningún debate. Soy persona y soy de la casa”, señaló Heinze, dando a entender que su preocupación no pasa por si seguir o no en el club.

Y sumó: “Los primeros días nos costó a todos porque las energías estaban bajas, pero con el correr de los días nos fuimos ayudando entre todos y estamos bien. Luego ya nos enfocamos en el plan de partido contra San Lorenzo”.

¿Qué dijo gabriel heinze sobre la falta de apoyo de algunos dirigentes de newell’s para su continuidad?

Lo cierto es que, luego de perder contra Central, resurgieron cuestionamientos sobre el desempeño del DT en el equipo. Desde la institución algunos dirigentes no acompañaron su continuidad durante la discusión de la comisión directiva, pese al apoyo manifiesto del presidente Ignacio Astore.

“Yo no soy quien para hablar de los que pueden oponerse a mi continuidad, cada uno es libre de evaluar lo que ve y de expresar su opinión. Es normal y sobre todo después de perder un clásico. La derrota hace que todo se ponga en duda”, expresó el “Gringo”.

En ese sentido, disparó: “Serán los mismos dirigentes que me pidieron para que yo estuviera acá, y ahora cambiaron de opinión. Pero no ocupa un minuto de mi pensamiento eso. Es una opinión netamente de resultados y ahí ya no hay debate”.