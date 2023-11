El fuerte cruce entre Yanina Latorre y Julia Mengolini: “Soy cornuda y botinera, pero no chorra”

Desde que se conocieron los resultados del balotaje que llevó a Javier Milei a ser elegido como el próximo presidente de los argentinos son muchos los famosos que dejaron su opinión a favor y en contra y eso llevó a que entre ellos se enfrentaran. Como es el caso de Yanina Latorre quien la semana pasada tuvo un fuerte cruce con Dady Brieva.

Hace unas horas, la panelista de LAM y Julia Mengolini protagonizaron un tenso enfrentamiento en las redes sociales que comenzó cuando Yanina Latorre acusó a la periodista de “pautera” y de “vivir del gobierno con los impuestos” de la gente.

Por su lado, la periodista no se quedó callada y salió a fulminar a la esposa de Diego Latorre. “Yanina Latorre, sos una terrible cornuda, mersa botinera. Yo me dedico a laburar y mal que te pese lo voy a seguir haciendo en defensa de los intereses populares. Tenerte de enemiga no llega a ser un honor, pero es divertido. Seguí diciendo boludeces, no hacés más que alentarme”, escribió Mengolini en X (antes Twitter).

El mensaje de Julia Mengolini a Yanina Latorre Foto: gentileza ciudad.com

La respuesta de Yanina Latorre a Julia Mengolini

La panelista de LAM, fiel a su estilo, contestó furiosa en la red social: “Jajaja esto te grafica. Pautera. Soy cornuda y botinera, pero no chorra ni estafadora ni defiendo sistemas por guita. Acá la única grasa sos vos”.

Y agregó: “¡Cómo te calentaste, parda! Jajaja Te salió la groncha agresiva de adentro. Le decís cornuda a una mina y le decís botinera... ¿Y vos qué sos? Fracasada porrera”.

“¿No te das cuenta de que en parte el oficialismo perdió por gente como vos? Autocrítica. Hacete cargo. Besis”, volvió a la carga la esposa de Diego Latorre.

Yanina Latorre apuntó contra Julia Mengolini Foto: gentileza tn

En referencia a la vez que Julia Mengolini estuvo en LAM como sustituta de Yanina, señaló: “Fuiste mi reemplazo en la corpo, pero no funcionaste inútil, solo vivís del estado. No renunciaste. No rendiste. Te colgas de LAM para tener visibilidad. No existís. Me reemplazaste y no funcionaste”.

Yanina Latorre apuntó contra Julia Mengolini Foto: gentileza

“Cucaracha te hiciste famosa por garch*rte Fito. Y después fuiste a llorar a todos los programas de chimentos”, concluyó.