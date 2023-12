Pampita deslumbró en los Martín Fierro de la Moda con un elegante vestido azul

Pampita es una de las celebridades más queridas de los medios de comunicación, no solo logró hacer su destacada carrera en las pasarelas como modelo de grandes marcas, sino que se ganó un lugar como conductora y también de jurado en el Bailando.

Hace unos días, la modelo fue la conductora de los Martín Fierro Latino en Miami junto al Pollo Álvarez, allí no solo deslumbró con su presentación, sino que su look dio que hablar por elegancia, el glamour y belleza que siempre destacan en Pampita.

Así fue el vestido de alto impacto de Pampita en la alfombra roja

Este fin de semana se realizó los Marín Fierro de la Moda en Buenos Aires y la modelo fue la ganadora del galardon de oro. Pampita llevó un vestido con cola en azul marino diseñado por Fabián Zitta.

Pampita en los Martín Fierro de la Moda Foto: gentileza

El modelo tenía un corset de satén en la parte de arriba y en la falda tajos en los costados. Desde la cintura salía una sobrefalda en color azul brillante y con volumen en la cadera que terminaba en una cola.

Pampita en los Martín Fierro de la Moda Foto: gentileza caras

Completó el look con unas sandalias pulseras en el mismo color que el vestido y para el pelo usó un recogido en un rodete tirante. Como make up eligió resaltar las pestañas en negro.

El discurso de Pampita al ganar el Martín Fierro de Oro

La modelo subió al escenario para recibir el premio y dio un conmovedor discurso de agradecimiento: “Confío plenamente en todo lo que sucede nada es casualidad y esto me lo demuestra una vez más. Qué sorpresa más espectacular, gracias a todos los jurados que me conocen hace tantos años. Gracias por este regalo, es un mimo al alma”.

Luego, agregó: “Se lo voy a dedicar a mis hijos, creo que queda Beltrán despierto por ahí, los demás ya están dormidos. Amo lo que hago, desde el primer segundo que empecé a trabajar en esto. Lo disfruté tanto, y no me importaba absolutamente nada, ni las horas, ni subirse a un avión, estar sola, si me pagaban, nada. Hacía todo porque amo el mundo de la moda”.