Revelaron la cifra millonaria que cobró Pampita por conducir los Martín Fierro Latino

Hace varios años que Pampita probó una nueva faceta en su carrera profesional, además de ser modelo, empresaria, bailarina y jurado, se lució como conductora de su ciclo de entretenimiento. Por lo que de vez en cuando surge la posibilidad de que sea la presentadora de algún evento importante y la modelo acepta encantada. Esta vez fue el turno de los Martín Fierro Latino.

Esta esta oportunidad, la modelo volvió a brillar y a llamar a la atención de todos al ser la conductora junto al Pollo Álvarez del evento que se realizó en Miami. Pampita deslumbró en el escenario de los Martín Fierro Latino no solo por su rol para presentar, sino que también por su look en color champagne y dorado.

En las últimas horas se conocieron más detalles de lo que fue la ceremonia que reconoce a las producciones audiovisuales más vistas y queridas en Latinoamérica. Y entre los detalles se supo el monto que le habrían pagado a los conductores.

El monto millonario que habría cobrado Pampita por conducir los Martín Fierro Latino

Según contaron en Socios del Espectáculo, la modelo habría llegado a un acuerdo por ser la presentadora de la ceremonia junto al Pollo Álvarez. “¿Es cierto que Pampita cobra 30 mil dólares (30 millones de pesos) por ir hoy a conducir el Martín Fierro de Miami?”, preguntó Rodrigo Lussich a la panelista que está en Miami.

A lo que Nancy Duré, respondió: “Es un número que se había manejado. No nos dicen concretamente cuánto le pagaron a cada uno. Sí sabemos que hay una persona, que es Ángel De Brito, que no llegó a arreglar el dinero que quería, por eso es que no iba a conducir”.

Si bien no se confirmó, se sabe que la modelo cobró una elevada cifra para estar esa noche en Miami.

Ángel de Brito en un principio iba a ser el conductor que acompañaría a la modelo, finalmente no llegaron a un acuerdo económico y no aceptó la propuesta.