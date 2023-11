El enojo de Pampita cuando le preguntaron por su pasado: “No me gusta que revuelvan porquería”

Pampita es una de las figuras más queridas del país, con una extensa trayectoria en los medios de comunicación y como modelo de las marcas más importantes del país y del mundo, supo hacer una carrera impecable y hoy disfruta de su fama y el cariño de sus seguidores.

La famosa está todas las noches como jurado del Bailando 2023, por lo que además de dar su veredicto del baile, participa de algunas conversaciones que se dan en la pista. Al igual que se suma a los móviles y responde todo con su característica sonrisa.

Pampita mostró su incomodidad al hablar sobre el escándalo del motorhome Foto: Instagram

Hace unos días en el programa de Marcelo Tinelli, la modelo mostró cuáles eran sus últimas búsquedas en su celular y dio la casualidad de que había buscado cuando fue el escándalo del motorhome, en el que estaba involucrada la China Suárez y Benjamín Vicuña.

Si bien aclaró que buscó eso porque había ido a la Embajada para hacer un trámite y al preguntarle cuando comenzó a trabajar en el programa de Marcelo Tinelli, que era la misma fecha, buscó eso en su celular.

El malestar de Pampita por una pregunta sobre el “motorhome”

Al ser consultada por LAM sobre si la búsqueda de Google le había traído algún comentario en su familia. La modelo se mostró firme y respondió: “Ese tema está terminado. Ya pedí un montón de veces que no se hable más de ese tema porque no me gusta y porque no me gusta que mis hijos vean ni lean nada”.

“Lamentablemente pasó eso porque estuve haciendo los trámites de la Embajada de Estados Unidos y tenía que poner cuándo empecé a trabajar acá. Fue de casualidad”, expresó la modelo.

Luego agregó: “A mí no me gusta que revuelvan porquería del pasado. No me gustan los programas que hablan del pasado. Hay mucho presente. Yo soy súper creativa, laburo de mil cosas. Hay mucho mío para hablar de mi hoy. Mala suerte que ese día tenía esa búsqueda. Fue por un trámite”.