Pampita se mudó y reveló quiénes son sus vecinas famosas

Hace algunas semanas, Pampita fue noticia luego de que revelaran que tuvo que mudarse porque no podía pagar el alquiler de su impresionante departamento en un lujoso edificio de Capital Federal.

Pese a las especulaciones, la modelo y conductora blanqueó que el motivo de la mudanza no estaba ligado a lo económico sino más bien a una cuestión de espacio. Pese a tener una gran familia ensamblada, los hijos de Roberto García Moritán son grandes y ya no pasan tanto tiempo en la casa de la familia como sucedía anteriormente.

Es a raíz de esto que Pampita optó por pasarse a un departamento más chico, adaptado a sus necesidades actuales y de cara al crecimiento de Anita, su primera hija con Roberto.

La casa de la modelo. Foto: redes

El motivo por el que Pampita se mudó

En diálogo con Mirtha Legrand, Pampita blanqueó: “Nos mudamos porque el departamento era muy grande. Pensábamos que íbamos a vivir todos juntos en la semana, pero los hijos de Roberto, por la edad, ya no vienen tanto”.

‘’No es que no podía pagar el alquiler, sino que se vencía. Si hubiera mantenido el precio me quedaba, porque obviamente me da pereza mudarme. No era por necesidad que me tuve que ir, sino que lo acomodamos ahora a nuestra nueva realidad con chicos más grandes’', cerró, eliminando cualquier rumor de una crisis económica.

La conductora abandonó su antiguo hogar. Foto: twitter

Aunque es reservada respecto a su nueva vivienda, Carolina Ardohain compartió algunas postales en redes y dejó ver espacios con pisos de mármol, amplias habitaciones en suite con vestidor y una sala de juegos con billar.

Las nuevas vecinas de Pampita y Roberto García Moritán

Como estaba acostumbrada en su edificio anterior, el lujo llevó a Pampita a tener de vecinas a otras figuras famosas del mundo del espectáculo. Una de ellas es Flavia Palmiero: “La pareja de Flavia, Luis Scalella, llega en bicicleta a la casa. Lo veo siempre porque ahora somos vecinas”.

Pampita también comparte barrio con Marcela Tinayre en la calle Juez Tedín, a la altura de Barrio Parque, en Capital Federal, y no muy lejos del lugar en el que residía anteriormente.