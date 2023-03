Heroína: Zaira Nara le salvó la vida a un hombre que quería tirarse de un puente

Zaira Nara es una de las famosas más reconocidas del país y dentro del mundo del espectáculo. Fue así que su fama la ayudó a convertirse en una heroína después de un duro momento en el que ayudó a un hombre que quería tirarse de un puente.

Todo sucedió este último martes, cuando la modelo se encontraba circulando por la zona norte y vio sobre el Acceso Tigre a un hombre desesperado sobre el borde del puente, con claras intenciones de quitarse la vida.

Según relató Nara, lo primero que hizo fue comunicarse con el 911 para solicitar ayuda. Mientras se acercaban los patrulleros, la conductora junto con una amiga y dos jóvenes que pasaban por ahí se quedaron al lado del hombre para brindarle apoyo e intentar disuadirlo.

“Dudé de bajar porque sentí que no era una pavada y que podía entorpecer a la policía”, explicó Zaira Nara durante una entrevista, y luego relató cómo fue el desenlace de la situación.

La modelo explicó que el hombre la reconoció y le preguntó: “¿Vos sos Zaira Nara?”, a lo que ella respondió que sí. “Le dije ‘yo pasé y te vi y te digo la verdad, no sé, pienso en que seguro tenés familia, seguro alguien te está esperando en tu casa, ¿Cómo viniste hasta acá? Y me dice ‘me tomé un colectivo’. Le digo, ‘te tomaste un colectivo para venir hasta acá’. Y le digo ¿cómo puede ser no se puedas solucionar tu problema? Lo que te dice mi amiga es verdad, ¿Te vas a tirar? Y te vas a lastimar. No, no te vas a morir. O sea, después resolvemos el porqué, pero te digo que no es por acá”.

Y cerró sobre lo sucedido: “La intención era sacarlo, porque se estaba por tirar. Entonces, era decirle lo que sea, no sé, nos surgió así para que saliera de la situación en la que estaba, que era realmente de riesgo. Todos me miraron y le dijeron ¿Vos mirás la tele? Sí, yo la veía a ella cuando trabajaba en la tele. Y como que aflojó, no sé, como que de repente conectó y como que de repente miró para abajo y me dice tenés razón, ¿No? Flor de golpazo me voy a pegar, pero no me voy a morir”, concluyó.

La palabra de Zaira Nara después de salvar al hombre

Después de que trascendiera la noticia, la hermana de Wanda Nara se pronunció en las redes sobre cómo fue la dramática experiencia.

“Sigo sin poder creerlo. Tuvo un buen final, pero no puede ser que una persona quiera quitarse la vida porque tiene deudas que no puede pagar ni hoy ni nunca. No puede alguien sentir que su vida no vale la pena al punto de querer quitársela por una razón económica”, expresó la modelo en su cuenta de Twitter.