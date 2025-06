Wanda y Zaira Nara decidieron hacer una escapada familiar a José Ignacio para disfrutar del fin de semana largo junto a su papá, Andrés. Aprovechando que sus hijos no estaban con ellas para el Día del Padre, las hermanas apostaron por una aventura más terrenal: cruzar a Uruguay en auto en lugar de usar avión privado o barco, como lo hicieron en otras ocasiones.

Pero lo que parecía un plan tranquilo terminó con un inesperado blooper en la ruta. Según mostraron en sus redes sociales, el viaje nocturno se volvió una odisea: quedaron varados por varias horas en medio del tránsito, sin saber qué estaba ocurriendo más adelante.

Wanda y Zaira en su casa de Uruguay.

Wanda Nara filtró un video íntimo de Zaira en pleno viaje a Punta del Este

Entre risas, comentarios y videos improvisados, Zaira rompió con cualquier pose de diva: “Me hago pis”, lanzó sin filtro. Intentando encontrar una solución rápida, agregó: “Hay yuyos. Me escondo por ahí. No voy a hacer acá que está papá”.

Wanda, que filmaba la situación mientras tomaba mate, no perdió el humor: “Papá te cambiaba los pañales de chica. Te vio. Sino hacé en la matera. Y deja de tomar líquido entonces”, le sugirió entre carcajadas.

Wanda y Zaira viajaro a Uruguay con Andrés Nara por el Día del Padre (Captura de pantalla)

A pesar del momento incómodo, Zaira intentó resistir: “Mejor aguanto. Aguanto un ratito más”, dijo mientras sorbía agua de su vaso térmico. En ese instante, el glamour habitual de las Nara quedó completamente de lado.

Las hermanas Nara pasaron su fin de semana en Uruguay.

Al llegar a destino, Zaira admitió con humor que fue la responsable del cambio de planes. “Los convencí de ir a Uruguay y eran 45 minutos de vuelo. Cerraron el aeropuerto de Punta del Este y tardamos 9 horas”, confesó. La escapada, que comenzó con la idea de disfrutar en familia, terminó con anécdotas dignas de un reality. A pesar del imprevisto, Wanda y Zaira se mostraron cómplices y relajadas, dejando en claro que hasta en las situaciones más incómodas, saben sacarle el lado divertido.