Casi 14 años después, salió a la luz el escandaloso motivo de la separación entre Zaira Nara y Diego Forlán.

Zaira Nara volvió a estar en el foco de los medios luego de un episodio que reveló una faceta poco explorada de su vida privada. En medio de una nueva polémica familiar, un posteo en redes sociales expuso detalles que rompieron con la imagen perfecta de una relación pasada.

La modelo sorprendió al hablar públicamente sobre un capítulo de su vida que muchos creían superado. En un momento en el que los conflictos familiares vuelven a ocupar titulares, y con su hermana en el centro de la escena mediática, la modelo decidió alzar la voz y hacerse dueña de su propia narrativa.

Zaira Nara y Diego Forlán

Durante mucho tiempo, su romance con Diego Forlán fue considerado una historia digna de un cuento. Eran una de las parejas más queridas entre el mundo del espectáculo y el deporte. Con un compromiso confirmado y planes de boda en marcha, todo indicaba que el futuro los esperaba unidos. Pero, contra todos los pronósticos, la relación terminó abruptamente a pocas semanas de dar el “sí”.

La razón por la que no se casaron Zaira Nara y Diego Forlán

Después de más de diez años, Zaira Nara volvió a hablar sobre su mediática separación de Diego Forlán. En su momento, la modelo reveló sus dudas sobre el compromiso: “Cuando sentís que algo no va más... Revisé porque no me quería casar, lo sentía”, confesó en una entrevista. Por su lado, el exfutbolista también compartió su versión de los hechos: “Fue muy simple, en el momento en el que yo no quise casarme, decidí que no había casamiento ni seguía la relación”.

El tuit de Zaira anunciando que no se casaría con Forlán

El tema resurgió recientemente en redes sociales, cuando dos usuarios de X (antes Twitter) lanzaron fuertes críticas contra Zaira y su familia. Uno de los comentarios aseguraba: “De la que se salvó Forlán con esa familia de vividores de los Nara”. Fiel a su estilo y sin dejar pasar la acusación, la modelo respondió tajante: “Señora María, ¿por qué habla sin saber? La que terminó esa relación fui yo”.

Un nuevo conflicto familiar relacionado con Wanda volvió a colocar a Zaira Nara bajo los reflectores. Mediante un mensaje en sus redes sociales, la modelo contestó a las opiniones sobre su vínculo con Diego Forlán, asegurando que ella fue quien decidió poner fin a la relación. Esta publicación provocó diversas reacciones entre sus seguidores, reavivando un episodio que parecía superado.