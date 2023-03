Embajadora denim: Zaira Nara apostó a un look ideal para viajar en avión con estilo.

Cada vez que Zaira Nara comparte sus looks de día o de noche, sin importar la ocasión, los ojos están puestos en ella. Esta vez, la modelo y conductora fue foco de miradas por un canchero outfit total denim que lució para viajar en avión sin perder el estilo.

Zaira Nara lució un look elegante y descontracturado para el BAFWEEK 2023 Foto: Instagram

ZAIRA NARA APUESTA AL TOTAL DENIM

El original conjunto elegido por Zaira Nara tiene la particularidad de ser un auténtico total denim. Minutos antes de subirse a un avión por compromisos laborales, la hermana de Wanda Nara dio cátedra de cómo vestir cómoda, pero canchera.

El total denim de Zaira Nara para viajar en avión canchera y chic. Foto: Instagram

Esta pieza combinada fue sensación ya que la modelo eligió un jean ajustado a la cintura y camisa, del mismo tono, con los que hizo el match perfecto. Para cortar el total denim, un clásico de siempre, Zaira optó por una gorra marrón informal, cartera nude con cadena y zapatillas.

También eligió ponerse una remera de color rosa por debajo del conjunto. De esta manera, la modelo coronó un look casual, pero siempre con el estilo que la caracteriza.

EL TOTAL DENIM QUE ELIGE ZAIRA NAIRA Y ES TENDENCIA

No es la primera ni la última vez que Zaira Nara luce prendas denim: el material más noble que jamás pasa de moda. Amante de lo clásico, es muy común verla con prendas de jean y más en épocas de verano.

El gusto de Zaira por los jeans se nota a simple vista en su cuenta de Instagram. Foto: (Instagram/@zaira.nara)

A Zaira no la define ningún estilo. Sin embargo, la actriz, conductora y modelo tiene tendencias claras sobre las modas que le sientan de maravilla. Una de ellas es la del denim, un clásico que no puede faltar en sus looks cotidianos.

Zaira Nara ama el total denim y lo demuestra. Foto: instagram

Siempre vigente en camisas, pantalones y vestidos, se trata de uno de los estilos favoritos, sin dudas, de la modelo e influencer. Una auténtica it girl que sabe cómo y cuándo lucir las prendas de la temporada. Y llevarse todas las miradas.