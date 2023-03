Wanda Nara tendrá un hermanito: Andrés Nara y su flamante esposa, Alicia Barbasola, esperan un bebé

Andrés Nara y Alicia Barbasola se casaron hace apenas 20 días y, ahora, confirmaron un importante paso más en su relación: están “embarazados”. Barbasola transita una gestación de apenas dos semanas pero decidieron hacerlo público de inmediato.

El test de Alicia Barbasola. Foto: Instagram

“Me tenía que venir ayer y, como me sentía rara hacía unos días días, con Andrés dijimos de hacer un test. Porque la verdad es que nosotros desde el mes pasado que decidimos no cuidarnos y dejar que llegue cuando llegue. ¡Y llegó así! Es una bendición”, dijo la vedette.

El mensaje de Andrés Nara este lunes. Foto: Instagram

También el papá de Wanda expresó su alegría: “¡Llegó la feliz noticia! Alicia se hizo el test que le dio positivo, así que estamos con ansias y muy contentos. Porque aparte era un bebé buscado. Nosotros, realmente, queríamos tener un hijo”.

Cómo se conocieron

La relación empezó rápido y avanza de la misma manera. Se conocieron hace un poco más de un año, cuando grabaron la miniserie “El hostal del terror”. A fines de octubre del 2022, comenzaron a hablar, cuando Nara le prestó contención ante el fallecimiento del hermano de Alicia.

El casamiento de Nara y Barbasola.

“Fue un amor como los de los tiempos de antes: nos tomamos el tiempo para todo. ¿Viste que hoy pasa que dos personas se ven un par de veces y ya van a lo sexual? Bueno, lo nuestro no fue así. Primero nos enganchamos y, después de que él conoció a mis amigos y mi familia, llegamos a otra situación y fue lo más hermoso del mundo”, dijo Barbasola en una entrevista.

A raíz de este profundo romance, en el último Día de los Enamorados realizaron una “unión cristiana”. “Andrés me propuso un casamiento, pero yo le dije que a mí no me interesaba firmar ningún papel. Lo nuestro es desde el corazón, es algo emocional. Y lo que a mí me importaba era que estemos bien. Así que para mí, con la bendición de Dios ya era suficiente”, explicó la rubia.

Acerca de la opinión de sus hijas sobre la relación, Nara dijo: “Recibí mensajes de las dos y también de Nora, mi exesposa, que no pudo venir (a la unión) por un problema personal pero estaba invitada. Wanda nos dijo que nos veía muy bien y Zaira lo mismo”.