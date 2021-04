Andrés Nara, el padre de Wanda y Zaira Nara, reveló que tiene planes de ampliar la familia y darle un hermanito a sus hijas.

//Mirá también: Wanda Nara, en mini top y calzas, se mostró con una vista magnífica

Todo ocurrió durante un diálogo radial con Mitre Live. En aquella charla, el papá de Wanda y Zaira reveló que está en pareja con Pamela Costa: “Estamos muy bien. Ella es una excelente mujer y estamos replanteando algunas situaciones que nos complicó la pandemia. Ella es productora, hace ropa, y teníamos complicaciones con nuestros trabajos. Problemitas que no llegaron a una complicación total, teníamos muchos proyectos que se trabaron con todo esto”.

Andrés Nara junto a su pareja. Gentileza: Paparazzi

“Yo creo que nos vamos a casar en algún momento. Tenemos que charlar algunos detalles, conversé con Zaira sobre este tema. Le mostré situaciones, charlas personales. Ella es muy madura e inteligente. Si esto te estabiliza un poco, no nos va a dar para mucho más, vamos a tener que formalizar en algún momento”, explicó.

Fue ahí cuando llegó la pregunta sobre si estaría dispuesto a agrandar la familia: “Te voy a ser honesto, en un principio dije que no. Otra vez estar con los pañales, con el colegio, pero si hay un afecto muy grande y vos estas enamorado de esa persona, es muy lindo tener un producto, un hijo en común, es un lazo más directo”.

Wanda y Zaira Nara. Gentileza: Paparazzi

//Mirá también: Wanda Nara recibió la primavera europea con un explosivo look

En realidad, Andrés Nara fue bastante contundente con su respuesta: “Hoy por hoy no tendría problemas. En un principio no, pero hoy por hoy me hubiese gustado. Me gustaría ser padre de nuevo a los 64 años y me gustaría darle un hermanito a Wanda y a Zaira”.

Andrés Nara no piensa invitar a Wanda a su casamiento

Al ser consultado sobre si invitaría a sus dos hijas al casamiento que tiene en mente realizar con su nueva pareja, el padre de la empresaria y la conductora respondió:

“Invitaría a Zaira y a todos los amigos que quiero que ese día estén presentes, para tener ese contacto. En el caso de Wanda, no”, aseguró.

Andrés Nara no tiene pensado invitar a Wanda a su casamiento.

“No por nada en especial sino por motivos de distancia, de que ni siquiera conozco a sus nenas, y por haber tenido esas peleas que nunca entendí mucho porque jamás pasó nada. No creo que haga falta ni que ella se justifique, porque tendría que tener una charla previa o una conversación con ella para limar las asperezas que surgieron”, explicó el padre de la mediática.

“Y, te vuelvo a repetir, no conozco a sus dos nenas, me parece que no tiene sentido invitarla, incluso va a parecer que la quiero invitar por otro motivo. Primero, sería fundamental tener una conversación entre los dos. No me interesa hablar con su marido, pero sí con ella y ver qué es lo que piensa y cuál es el concepto”.