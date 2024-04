María Becerra conquistó Madrid con look urbano barbiecore: “Días de mucho trabajo”

María Becerra conquistó al público español en la final de la Kings & Queen League, deslumbrando con su talento y estrenando su nuevo tema “IMAN (Two Of Us)”. Además, deleitó a la audiencia con un remix de “Spicy Margarita” junto a Jason Derulo y Michael Bublé.

María Becerra Foto: Instagram

Tras su éxito en Madrid, María Becerra emprendió un viaje relámpago a Estados Unidos para unirse a J Balvin en el escenario de Coachella. Sin embargo, el destino le tenía preparada una odisea: el vuelo se retrasó y la cantante temía no llegar a tiempo.

María Becerra durante este fin de semana de aventura Foto: Instagram

Gracias a un gran esfuerzo por parte del equipo de producción y un oportuno viaje en helicóptero, María Becerra pudo cumplir con su compromiso y compartir escenario con J Balvin en el reconocido festival.

María Becerra y J Balvin en los Premios Grammy 2022. Foto: Web

En sus redes sociales, la artista expresó su profunda gratitud a J Balvin por su apoyo y amistad a lo largo de su carrera. “No tengo palabras para agradecerte todo lo que has hecho por mí”, escribió. “Me apadrinaste, me tomaste bajo tu ala y me enseñaste muchas cosas”, agregó.

La odisea de María Becerra para llegar al Coachella. / Instagram

María Becerra demostró una vez más su talento, profesionalismo y capacidad para superar desafíos. Su participación en la Kings & Queen League y en Coachella la consolidó como una de las artistas latinas más destacadas del momento.

“El primer combustible que precisa el cerebro es la grasa”: la extraña infusión que toma María Becerra para comenzar el día. Foto: Instagram

El look de María Becerra en un fin de semana de aventura

María Becerra, en su reciente viaje en helicóptero para llegar a tiempo al Coachella, cautivó a sus seguidores con un look cómodo y chic que combinaba a la perfección, funcionalidad y estilo.

La odisea de María Becerra para llegar al Coachella. / Instagram

El color rosa fue la clave del look de María Becerra. Una remera al cuerpo y un pantalón cargo en ese tono vibrante aportaban comodidad y un toque femenino. Para darle un aire más casual, la cantante optó por zapatillas en un tono rosa más claro, creando una transición armoniosa entre las prendas.

María Becerra Foto: instagram

Los lentes de sol con marco blanco fueron el complemento perfecto para el look. Añadieron un toque de sofisticación y protegieron los ojos de María Becerra del sol durante el viaje.