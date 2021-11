No solo Wanda (34) y Zaira (33) son foco de atención de las cámaras, ya sea por trabajo o escándalos mediáticos, sino también su padre. Es que Andrés Nara (64) siempre ha presentado a sus parejas y hasta se ha separado de una de ellas en televisión.

Andrés Nara y su nueva novia.

Esta vez, fue a través de su cuenta de Instagram, en la que tiene más de cuatro mil seguidores, la manera en la que presentó a Debby Giménez, una joven misionera de 36 años quien tiene un hijo y se dedica a su emprendiento de ropa femenina, por el que en su red social la siguen 22 mil personas.

Redes de Andrés Nara

En los últimos dos días Nara compartió tres publicaciones en las que está junto a la rubia. Dos selfies frente a la espejo, ella con un body lila, un minishort de jean y buscaneras negras, él con un look super canchero, jean chupin, chaqueta de cuero y zapatillas blancas.

Andrés Nara junto a su novia, Debby Giménez.

En otro posteo se los ve disfrutando de la noche de Pinamar, él con un look canchero y ella con un “total black”.

Cómo se conocieron

En una charla con Ángel de Brito para “Los Ángeles de la mañana”, Andrés reveló detalles de cómo se enamoró de Debby.

Andrés Nara y Debby Giménez. (Captura Youtube)

“La conocí porque vende ropa por mayor y por menor. Uno de los proveedores de ella es amigo mío. Siempre me hablaba de ella, que era muy bonita. Yo jorobando le pedí que me la presentara. Él me dijo el nombre y la busqué en Google. Le escribí un mensaje por Instagram. Al principio no me daba bola”, aseguró.

“Él tenía el perfil privado. Hablé con él porque era amigo de mi proveedor. Yo no sabía quién era, después él me contó quién era y no lo podía creer. Yo no lo conocía, pero mi mamá sí. A las chicas sí, las sigo en Instagram, son divinas, me encantan”, agregó ella.