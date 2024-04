Jimena Barón hizo un duro descargo sobre su presencia en Olga y tuvo un cruce con Migue Granados: “¿Qué quieren?”

Jimena Barón había emocionado a sus seguidores al anunciar su participación en “Soñé que Volaba”, uno de los programas de streamings más vistos. Sin embargo, inició su participación con el pie izquierdo.

Durante una de las sesiones del programa que homenajeaba a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, la cantante fue sumamente criticada por los seguidores. Esto, debido a que Barón confesó no escuchar mucho ese tipo de música.

Tras este panorama, se vio a la artista con suma incomodidad y poca participación. Incluso, decidió mandarle un saludo a Emilia Mernes y acudió a sus redes sociales para mostrar su descontento.

Jimena Barón durante el homenaje a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Foto: Clar

“Yo hoy en @olgaenvivo con el día ricotero”, destacó la cantante con un foto de Emilia Mernes, a lo que Migue Granados reprochó de forma ácida en vivo: “Jime acabas de tirar el mejor tweet de tu vida”.

Seguidamente, luego que el conductor destacara la incomodidad de la intérprete de “Elegante”, Jimena Barón exclamó que no iba a hablar y mentir sobre un fanatismo que no existía.

“Si hablo porque hablo, si no hablo porque no hablo. Chicos ¿Qué quieren? (...) Estoy aprendiendo, no voy a fingir un fanatismo ni en pe…”, expuso la actriz sin tapujos.

Por qué Jimena Barón se sintió incómoda y cómo fue su cruce con Migue Granados

Tras el tenso momento por el homenaje a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, la compositora explicó su versión de los hechos al día siguiente. Desde este punto, aseveró que era una banda que no consumía y que había quedado mal por ello.

“Ayer mucha gente pensó que era una pelotuda. Antes de ayer me ofrecieron cantar en el día de los Redondos y yo dije ‘chicos, hay un montón de colegas que los re admiran, me parece re careta cantar yo’. Es una banda que no consumo, que no conozco mucho”, destacó Jimena.

Luego de ello, la compositora explicó que se apagó durante ese momento del programa por las críticas que recibió en los chats. En ese momento, comenzó a discutir con Graneros por el bullying que sufren los famosos en redes.

El cruce entre Migue Granados y Jimena Barón en OLGA. Foto: Clar

“Vos me dijiste ‘no pertenezco a este mundo’. Yo tampoco pertenezco a ese mundo, pero estaba acá y lo disfruté Yo también leía ‘eh, gordo, te hacés el ricotero porque la gente te lo pidió’. Pero lo dejé pasar.No te podés exponer, no podés tocar en un lugar”, aseveró el humorista.