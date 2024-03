Jimena Barón pidió en Instagram que le regalen ropa y generó polémica

Jimena Barón tiene la costumbre de compartir en sus redes sociales mucho de lo que le pasa. En Instagram, donde ostenta más de 6 millones de seguidores, muestra lo que come, su entrenamiento, las rutinas con su hijo Momo, mucho de sus vacaciones y hasta cuestiones más domésticas, como la reforma de su nueva casa o la composición de su vestidor.

En esta oportunidad el protagonista fue, justamente, su vestidor. Próxima a mudarse, Jimena Barón empezó por ordenar su ropa, carteras y zapatos. Entonces aprovechó sus redes para hacer una confesión.

Jimena Barón y Los Palmeras estrenan “Elegante”, su primera colaboración en videoclip Foto: unknown

“Ordené y me deshice de un montón de cosas”, comentó la cantante de La Cobra y La Tonta. Fiel a su estilo súper sincero y descontracturado, confesó: “Es así, no tengo ropa. Con el tema del overside me convertiré en Mel C de las Spice Girl, jogging y crop top. Y soy una señora que se pone eso. Básicos y ropa buena no tengo”.

Jimena Baron (IG) Foto: Instagram

La ex de Daniel Osvaldo, siguió: “Tengo todas remeritas cortas o un millón de jeans, o joggings y buzos. Ese es mi vestidor. Claramente mi inversión fue con las carteras que ya mostré. No soy de esas minas que viajan, ven ropa, me da mal humor, no me importa. Se ve que no me intereso. No tengo como los básicos que creo que hay que tener”.

La polémica frase de Jimena Barón sobre su colección de ropa

En tono catártico, la influencer aprovechó para, de forma indirecta y sutil, pedir prendas a las marcas, “No tengo buenos básicos. Ahora me están contactando para ayudarme a vestirme”, aseguró Jimena Barón.

Y concluyó: “No es que no sé vestirme, es que no me intereso. Es que no tengo la ropa, amoras”. Sin embargo, advirtió: “Ahora le daré más bola, aceptaré las marcas que me querían dar ropa y yo les decía que no. Voy a aceptar y ver si mejoro”.