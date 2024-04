Jimena Barón reveló el motivo por el cuál aún no fue madre por segunda vez: “Lo traicionaría”

Hace más de dos años que Jimena Barón está en pareja con Matías Palleiro. La relación va viento en popa y hace pocas semanas dieron un paso muy importante: se mudaron juntos a la casa que la actriz y cantante se compró en Capital Federal.

Además, hace unos meses atrás la actriz confirmó sus ganas de volver a ser mamá. Jimena Barón había declarado: “Si pudiera tendría dos Momos más”. Este deseo es compartido con Matías. Por su parte, la creadora de “La cobra” y “La tonta” ya es mamá de Momo, que tiene 10 años y nació como fruto de su relación con el ex futbolista Daniel Osvaldo.

Jimena Barón y su hijo Momo

En su cuenta de Instagram, y ante más de 6 millones de seguidores, Jimena abrió su corazón y contó: “A mí me da culpa con Morrison”.

Jimena Barón en unas románticas vacaciones en Jamaica Foto: instagram.com/jmena

Luego, agregó: “Él quiere, hace un montón me pide. Pero hay algo que a mí me da como culpa, siento como una traición. Es hijo único y nuestro vínculo es nosotros dos solos, juntos hace 10 años y me siento culpable, si yo tuviera otro hijo siento como que lo traicionaría”.

Jimena Barón será parte de un streaming

Otras de las revelaciones que hizo Jimena Barón a través de sus redes sociales es que se sumará al canal de streaming de Migue Granados, Olga TV. “¿Como te ves en Olga?”, le preguntaron los fanáticos a la mamá de Momo Osvaldo y fue entonces cuando contó: “Ya estoy confirmada”.

Según aseguró Polito Morena en su cuenta de X, la actriz ocupará el lugar de Sofía Morandi en Soñé que volaba. “Jimena Barón se suma al equipo de Soñé que volaba en reemplazo de Sofi Morandi. ¿Les gusta?”, se preguntó. Según confirmó Barón su debut sería la semana que viene: Lunes que viene me tenés ahí instalada”, afirmó.