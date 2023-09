Migue Granados contó por qué eliminaron una parte de la entrevista con Lionel Messi

El jueves pasado, la entrevista que el conductor Migue Granados le hizo a Lionel Messi fue tendencia en todas las redes sociales. En un diálogo de “entrecasa” La Pulga se animó a hablar tanto de fútbol como de su vida, pero no todo salió al aire y recientemente se supo el motivo de la edición.

El conductor reveló la situación durante un reportaje que le hizo a la famosa cantante Lali Espósito: “Hay una parte de la nota de Messi que no quedó, en la que estaba preguntando qué le gustaba hacer de su vida. Me dice ´eso´ y me señala cosas que él hace, que es de juguetes”.

Granados explicó que, en la post producción, decidieron sacar esa parte con el ok de Leo Messi, para evitar “que exploten las acciones de ese juguete”. Sin más detalles al respecto, el reportero generó intriga entre los fanáticos de La Pulga y las especulaciones alrededor del juguete no tardaron en llegar.

¿qué pasó con hulk, el perro de la familia messi?

“Hulk está en Barcelona y está a punto de quedarla, nos lo dijo Leo”, lanzó Migue. Y agregó: “Le pregunté dónde está el ‘toro ese’ y me dijo que en Barcelona”, dando cuenta del paradero del enorme Dogo de Burdeos que Antonela le regaló a Messi hace algunos años.

Según contó Granados, Hulk está “muy viejito” y una mudanza a Miami lo habría perjudicado, generándole estrés y problemas en su delicada salud. Es que el animal ya es considerado de edad avanzada para su raza y requiere cuidados especiales, que le están siendo brindados en la casa que la familia tiene en Barcelona. Quien sí los acompaña es Abú, el simpático caniche de Anto.