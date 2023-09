Los Granados, la envidia de todos: Pablo y Migue besaron a Lionel Messi en momentos deportivos destacados

La entrevista de Lionel Messi mano a mano con Migue Granados generó mucha expectativa en las redes sociales, y en la previa se conocieron adelantos que hacen delirar a todos porque el 10 está feliz. Y un detalle de la presentación hizo que los Granados sean la envidia de todos: padre e hijo le dieron un beso al futbolista en momentos muy especiales.

Este jueves 21 de septiembre, además de la primavera, se trasmite por el canal de YouTube de OLGA una nota del humorista con Messi en Miami. Para anunciarla, Migue compartió un pícaro video en el que le da un beso en el cuello al capitán de la Selección Argentina y la reacción hizo reír a todos.

La feliz coincidencia de los Granados que tiene como protagonista a Lionel Messi

Migue anunció “la nota más hermosa e importante de mi vida” y lo hizo con un divertido video: sorprendió a Messi por la espalda y le dio un beso en el cuello. Pero eso no fue todo, ya que en la previa reconoció que “le di tres o cuatro besos” porque grabaron más de una vez este reel.

Y en las redes no dejaron pasar una particular y envidiable coincidencia que comparte con su padre, Pablo Granados: ambos le “enchufaron” un beso al futbolista rosarino y en un momento particular de su carrera deportiva con la Selección argentina.

Pablo y Migue Granados, la envidia de todos los fanáticos de Messi. Foto: Redeso Sociales

“Messi es el único campeón del mundo en la historia que fue besado por dos generaciones de Granados”, escribió un usuario de Twitter al compartir el dato que aportó Gastón Trucco. Y el comunicador de Córdoba que comparte muchos datos en esta red social sumó un particular detalle.

Trucco sumó que “los dos casos a meses de ser campeón del mundo 😂😂😂” y señala que Pablo Granados lo besó cuando Argentina se consagró campeón en el Mundial Sub20 y Messi fue goleador con seis tantos en 2005. Y la fecha de Migue es obvia: la Scaloneta campeona del Mundo en Qatar 2022.

La diferencia es que cuando Pablo lo hizo, Messi no estaba en pareja con Antonela Roccuzzo; y el beso de Migue fue presenciado por la esposa del rosarino: ¿dijo algo?

CUÁNDO Y DONDE VER LA ENTREVISTA DE MIGUE GRANADOS Y LIONEL MESSI

Para ver a Messi en el mano a mano con Granados solo hace falta conexión a internet y tener YouTube a mano, porque se trasmitirá por el canal de streaming OLGA en su programa “Soñé que volaba”.

El mismo se trasmite de lunes a viernes de 10 a 13 horas, pero el programa donde estará Messi será este jueves 21 de septiembre. No hay horario confirmado. Para ver el vivo: clic acá.