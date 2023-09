Migue Granados contó cómo fue entrevistar a Lionel Messi y confesó que hubo más besos

Este miércoles, Migue Granados sorprendió a todos al anunciar una entrevista que le realizó al crack rosarino Lionel Messi y que se dará a conocer el jueves. Ahora, el humorista y conductor de radio contó detalles del momento en el que grabó el diálogo y el hilarante adelanto, en el que cumple el sueño de muchos y le da un beso al campeón del mundo.

“¿Charlamos un ratito bebé?” le propone Migue a Leo tras darle un beso en el cuello que deja al jugador graciosamente incómodo. “Dale, dale...”, contesta el futbolista del Inter Miami. El video se hizo viral en cuestión de minutos y los fanáticos de La Pulga enloquecieron.

Acompañado de Lucas Fridman, el hijo de Pablo Granados desembarcó en Miami y tuvo la fortuna de conseguir una entrevista con el deportista. “Ustedes no saben todo el esfuerzo que hizo por humanizarlo a Messi y en la nota está visto. Lo hacemos hacer cosas increíbles que todos nosotros hacemos y somos tan pelotudos de pensar que Messi no”, contó Fridman en el programa radial Olga.

Por su parte, Migue contó: “¡Huele increíble.... Y ella también!”, refiriéndose a Antonela Roccuzzo y contó que el beso final no fue el de la primera toma: “lo hicimos varias veces y le di tres o cuatro besos”. Y agregó: “Fue el beso más importante de mi vida, después del primero que le di a Fernanda (su pareja) en Plaza Serrano”

¿Cómo vivió migue granados la entrevista con lionel messi?

Estar frente a un deportista de elite como Lionel Messi es un sueño que muchos amarían cumplir. Para Migue, la situación le generó tanto nerviosismo que hasta llegó a sentirse enfermo: “Me levantó la fiebre fuerte”, confesó y contó que estuvieron hablando una hora antes de la entrevista para que tanto él como Leo se pudieran relajar.

Sin embargo, no pudo evitar los nervios y la traspiración: “Cómo no voy a transpirar, transpiro cuando viene mi primo a mi casa no voy a transpirar haciéndole una nota a Messi. Leo Mattioli es Iván de Pineda al lado mío. Por supuesto que transpiré, me lo dijo él cuatro veces, me traía papelitos”.

De hecho, en otro de los adelantos, Migue se grabó pidiéndole “una gaseosita fría” al futbolista, que lo indaga: “menos mal que te estabas cuidando” y se levanta de forma servicial a servirle la bebida, haciéndole notar lo transpirado que está.

Migue contó que, luego de la entrevista, Anto Roccuzzo comenzó a seguirlo en Instagram y lo llamaron las personas que trabajan con el crack rosarino para charlar sobre la entrevista: “Marcelo, un tipazo. Me dice: ‘Che, al final se fueron antes’. Porque viste que todo el mundo que quiere tener a Messi, lo quiere tener hasta la última gota. Y la terminamos porque terminamos de charlar y había tanto highlight..”, señaló.