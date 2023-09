La situación que vivió Lali Espósito por un joven obsesionado con ella: “Lo vi en el piso, agarrado por la seguridad”

Lali Espósito es una de las estrellas del mundo de la música en la Argentina, pero su fama y trayectoria comenzaron hace mucho tiempo. Desde muy chica que comenzó como actriz en series infantiles, luego para adolescentes, por lo que cuenta muchísimos fanáticos.

Teniendo que lidiar con todo lo que conlleva la fama a su alrededor, debió aprender a la fuerza siendo muy pequeña y viviendo situaciones para nada agradables. Justamente, la artista contó con detalles la traumática situación de acoso que vivió cuando filmaba Casi Ángeles.

En una entrevista en el pódcast mexicano, Poderosas, Lali Espósito contó la traumática situación de acosos que le tocó vivir cuando filmaba Casi Ángeles.

“Yo era mucho más joven, tenía 18 años”, inició su relato la cantante, y siguió: “La serie despertaba fanatismo en gente muy joven, entonces todos los días donde rodábamos la serie, en los estudios, había filas de gente cortando las calles. Todos los días, de lunes a viernes que rodábamos, muchísima gente en la puerta nos esperaba para vernos entrar y salir”.

Luego, reveló una tensa historia que le tocó vivir en un encuentro con un fanático: “Un día me acuerdo de que llego y todo el mundo estaba como ‘cuidado que hay un chico’. Yo no medía el factor de peligro, podía ser medio loco, pero siempre había amor, era el fan que te quería abrazar, esto de la seguridad no existía”.

Al momento de ingresar al estudio, Lali y sus compañeros notaron que alguien había ingresado de forma clandestina. “Esa madrugada alguien se había metido en los estudios por los techos y escribió con aerosol en todas las escenografías: ‘Lali sos mía’, ‘Lali te amo’”, detalló.

En ese sentido, para generar más asombro en todos, contó: “Salimos con mis compañeros para ver qué pasaba y había un chico en el piso, siendo agarrado por la seguridad. Tenía una musculosa y en la espalda se le veía, en el omóplato, mi cara”.

“Hubo una orden de restricción, policía, denuncias. A mí me habían dado una foto del chico por si lo veía y me paraba”, cerró Lali.