Lali Espósito se mostró firme con su opinión política: “Tengo mis convicciones”

Lali Espósito ha estado metida en varias polémicas en lo que va del año. Primero fue duramente criticada por Maxi Trusso, quien la definió como el “máximo exponente de la grasada”. Luego, Nacha Guevara apuntó directamente hacia ella en una entrevista y causó controversia.

Además, hace muy pocos días, el streamer argentino Coscu arremetió en su contra en un fuerte descargo acerca de sus peleas con diferentes artistas argentinas. Allí, Marín Pérez Disalvo habló sobre su enemistad con la cantante, desde que Lali salió a defender a María Becerra tras los desafortunados dichos del creador de contenido.

Por otro lado, uno de los grandes escándalos que rodearon a Lali en el último tiempo fue debido a su opinión política. La cantante se expresó a través de sus redes tras el resultado de las elecciones PASO y rápidamente generó revuelo.

Sin tapujos, la intérprete de “Disciplina” hizo referencia a su disconformidad con los ideales de Javier Milei y fue duramente atacada por los usuarios de las redes sociales, especialmente en Twitter (ahora X) donde comenzó todo. Ahora, la cantante habló por primera vez tras la polémica y fue contundente con su postura.

Lali Espósito opina en Twitter Foto: twitter

Lali Espósito habló sobre su polémico tweet contra Javier Milei

En su paso por Soñé que volaba, el programa del canal de streaming Olga conducido por Migue Granados, Lali fue consultada acerca de cómo convive con las críticas tras dar su opinión sobre ciertos temas delicados.

Sin entrar en demasiados detalles ni dar nombres, la artista se refirió a este suceso. “Yo entiendo a la gente que está enojada también”, comenzó diciendo. “El que me está puteando en el fondo no me está puteando a mí, yo no lo siento personal”, aseguró.

Luego, sostuvo que quienes la insultan por su opinión política “están puteando algo por lo que están atravesando”. Y agregó que no considera necesario salir a responder dichas agresiones. “No me vas a ver contestar a alguien”.

“Hay gente que dice cosas muy tremendas ante la opinión de otra persona”, sostuvo. “Ahí tenemos que aprender como sociedad, como personas. Yo opino muy diferente a un montón de amigos y no se me ocurriría bardear a alguien con ese nivel de violencia”, señaló.

También confesó que está abierta a escuchar otras posturas. “Yo soy curiosa y cuando no sé de algo o me interesa un tema, re escucho”. Aunque se mostró firme con su pensamiento: “Tengo mis convicciones, no soy fácil de persuadir”.

Por último, argumentó que su ideología tiene fundamentos y está fuertemente relacionada a su crianza. “Uno es dónde creció, cómo se crió, lo que escuchó en su casa, uno es lo que ve en la calle todos los días, uno es la historia que tiene”, dijo al respecto.

“Para mí es imposible no expresarme como ser social”, remarcó. “¿Podría no hacerlo? sí obvio, estaría relajadísima durmiendo una siesta, pero la verdad es que en mi caso no soy así”, concluyó con sinceridad.