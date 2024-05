¿Cómo es el vínculo de Luciano Castro con Flor Vigna tras iniciar su relación con Griselda Siciliani?

Luciano Castro reapareció en los titulares argentinos debido a una gran noticia: confirmó su relación con la actriz Griselda Siciliani.

“No le pedí ser mi novia. No necesitamos esas cosas. No es que conocí a un chica y estoy empezando a vincularme”, explicó Luciano Castro en Noche al Dente sobre cómo funcionaba su vínculo con Siciliani.

El noviazgo entre ambos es el reencuentro de un vínculo que remonta desde 2007. En ese entonces, mientras Griselda trabajaba en Patito Feo y Castro en Lalola, ambos tuvieron una relación pasional.

“Fue antes de Adrián, por supuesto. Éramos muy jóvenes. Pero no quiero hablar de él, no le gusta. Es ermitaño, pero lo quiero mucho. Fue un romance, una cosita, tampoco es que éramos novios”, declaró la actriz en 2017 durante una entrevista con Susana Giménez.

Ahora bien, tras apostar nuevamente por su amor, los fanáticos comenzaron a preguntarse sobre la postura de Flor Vigna, ex novia de Luciano Castro. Ahí, la actriz expresó que le deseaba lo mejor a la persona que alguna vez amó.

“Estoy bien. Le deseo lo mejor. Lo quise mucho; y Griselda me encanta como artista y como mujer (...) Lo que más quiero es que se corte la telenovela y que podamos ser felices todos”,opinó la exparticipante de “Combate” sobre la nueva relación de su expareja.

Con este panorama, todos pensaron que la expareja se encontraba bien. No obstante, Luciano Castro habría dejado en claro la nueva posición de su expareja.

Qué dijo Luciano Castro sobre su relación actual con Flor Vigna

Los dichos de Luciano Castro ocurrieron durante una nota para Intrusos. Allí, el cronista le consultó si el pensaba que los ex podían ser amigos.

“Florencia dijo que tenía una buena relación con vos y que hablaban seguido por teléfono, pero que creía que con un ex no se puede ser amigo. ¿Vos pensás lo mismo o creés que con un ex sí se puede ser amigo?”, consultó Rafa Juli, cronista del programa conducido por Flor de la V.

Ante la consulta de Juli, Castro apoyó a Vigna y recalcó que con los exs no podían ser amigos. “No. Con un ex se puede tener una buena relación, pero ser amigos no (...) Yo tengo buena relación con mis ex, pero no soy amigo de ninguna”.