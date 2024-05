Cuál es el peor defecto de Flor Vigna según Sabrina Rojas: “Tiene problemas”

En el mundo del entretenimiento argentino han existido momentos polémicos. El WandaGate y el triángulo amoroso entre Sabrina Rojas, Luciano Castro y Flor Vigna han marcado todos los titulares en Argentina.

Este último marcó tendencia luego de la ruptura entre Flor Vigna y Luciano Castro tras dos años de noviazgo. Ahí, la cantante no dudó en culpar a Sabrina Rojas por lo sucedido.

“Si, tuvo un montón que ver (...) Creo que había una intención muy grande en que eso suceda. Hubo muchos actos que fueron feos y al final terminó influenciando”, reveló la actriz en “Socios del Espectáculo”.

Sabrina Rojas y Flor Vigna, viejos amores de Luciano Castro. Foto: A24

Seguidamente, este comentario generó idas y venidas en la relación entre Sabrina Rojas y Flor Vigna. Tanto así que ambas debieron discutir lo sucedido.

“Si dice que me metí en su relación con Luciano que explique cómo, de qué manera, me causa intriga, estuve a punto de llamarla para preguntarle: ‘¿Qué pasó que me lo perdí?’”, sentenció Rojas en LAM.

Ahora bien, luego de resolver los problemas, todo habría quedado en el pasado. Sin embargo, Rojas volvió a abrir la puerta tras revelar su opinión sobre la intérprete de “Puedo Solita”.

Cuáles fueron los dichos de Sabrina Rojas y Flor Vigna

El hecho ocurrió en Socios del Espectáculo, cuando los conductores comenzaron a opinar sobre la actitud de Flor Vigna. Allí, sentenció que la actriz gozaba de problemas de comunicación con la prensa y por eso se metía en problemas.

“Sabemos que Flor tiene problemas de comunicación con la prensa, que a veces ella sola se mete en líos (...) A veces, ella sin querer se mete en líos, y por querer aclarar algo, lo oscurece más”, espetó la exesposa de Luciano Castro.

La postura de Sabrina Rojas sobre sus rumores con Luciano Castro

Desde otro aspecto, Sabrina Rojas quiso desmentir los rumores sobre un nuevo romance con Luciano Castro.“¿De qué hablan? Esto es extraordinario, por el amor de Dios. Hace tres años no lo volví a chapar nunca más a Castro, nunca más. ¡Estoy indignada! Me indigna”, destacó Rojas sobre los rumores respecto a su exesposo.