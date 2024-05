¿Lo superó? Flor Vigna opinó sobre el nuevo romance de Luciano Castro: “Estoy...”

Flor Vigna y Luciano Castro conformaron una bonita historia de amor. Desde su primer encuentro en un gimnasio, la pareja no dudó en apostar por su historia y marcar un “felices para siempre”. Sin embargo, eso llegó a su fin en febrero de 2024, cuando se separaron.

Desde ese momento, comenzó a formarse una bola de nieve. Esto, debido a que la cantante decidió acusar a Sabrina Rojas de la ruptura. De esa forma, comenzó una pelea sin límites que parecía no acabar.

“No tengo ni idea de por qué Flor dijo eso. Cuando tuve algún problema, lo dije claramente y no de puertas abiertas. Dije ‘me pasa esto y esto’ y no dejé puertas abiertas. Cuando alguien deja puertas abiertas y dice ‘me hizo cosas horribles’. Me parece que es una manera que tiene Flor, de acusar a gente dejando puertas abiertas”, habría opinado con furia Sabrina Rojas sobre las acusaciones de Vigna.

Ahora bien, pasado el tiempo, ambas lograron conformar sus diferencias y todo quedó en el olvido. Sin embargo, Luciano Castro anunció una noticia que pudo afectar a Flor Vigna: tiene una nueva pareja.

La postura de Flor Vigna sobre la nueva pareja de Luciano Castro

Esta semana se confirmó que Luciano Castro estaría de pareja con Griselda Siciliani. A raíz de ello, Flor Vigna sentenció que le deseaba lo mejor al actor y que lo quería mucho.

“Estoy bien. Le deseo lo mejor. Lo quise mucho; y Griselda me encanta como artista y como mujer”,destacó la exparticipante de Combate sobre la nueva relación de su expareja.

Seguidamente, la cantante sentenció que buscaba que los medios dejaran de lado la “telenovela” de su noviazgo con Castro. De esa forma, todos podrían avanzar con sus vidas.

“Lo que más quiero es que se corte la telenovela y que podamos ser felices todos”, detalló Vigna sobre sus ansias de cerrar su vínculo con Luciano Castro.

¿Cómo es la nueva historia de amor de Luciano Castro?

Finalmente, el actor decidió compartir más detalles de su relación en “Intrusos”. Allí, entabló que habían tomado la decisión de hacer úblico su vínculo para dejar de esconderse.

“Llega un momento en el que decís ‘no tenemos que explicarle nada a nadie, no puede ser que nos tengamos que esconder para tomar un café’”,reflexionó Castro sobre cómo manejaba su relación con Siciliani.