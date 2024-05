Luciano Castro confirmó su romance con Griselda Siciliani y dio detalles de la relación: “A mí siempre me gustó”

Luciano Castro y Griselda Siciliani son dos de las celebridades más mencionadas tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales, y es que durante días se han estado moviendo en secreto y han tenido distintas citas que despertaron los rumores sobre un posible noviazgo, ya que ambos se encuentran solteros.

Luciano Castro rompió el silencio y habló sobre sus relaciones pasadas. Foto: web.

Tanto es así que las cámaras de Socios del Espectáculo y de LAM captaron sus salidas, y tras hacerlas públicas, el rumor de romance entre Luciano Castro y Griselda Siciliani tomó fuerza y causó una gran revolución en redes. Fue por ello que los protagonistas del escándalo se animaron a hablar sobre su relación a fin de aclarar lo que sucedía y detener los dichos.

Griselda Siciliani y Luciano Castro salieron en secreto. Foto: web

“No es que conocí una chica y estoy empezando a vincularme. Nos rencontramos en el cumpleaños de Carla Peterson y nos pintó ir a cenar y ya”, contó relajado Luciano Castro en una charla que tuvo con Fernando Dente en ‘Noche al Dente’, y seguido aclaró: “Estuvimos mucho tiempo sin hablarnos y sin vernos, pero siempre tuvimos muchos amigos en común y algunos de esos amigos llevan y traen, pero con esa cosa cariñosa del amigo que te dice ‘estuve acá, estuve allá’.

Griselda Siciliani y Luciano Castro salieron juntos. Foto: Web

Y a modo de anécdota, reveló cómo fue el reencuentro con la actriz: “Nos pasa algo muy gracioso que no encontramos grandes en el cumpleaños de Carla y tuvimos la misma charla que cuando teníamos veintipico. Y la vida nos pasó por encima a los dos, entonces nos encontramos hablando de hijos y de cosas que nunca habíamos hablado”.

Sin embargo, el actor agregó un dato contundente que alimentó el rumor e hizo crecer la ilusión de quienes apoyan la pareja: “A mí siempre me gustó La Tana y me parece increíble haberme reencontrado con ella después de 17 o 19 años”.

Cuál fue la declaración de Griselda Siciliani sobre su romance con Luciano Castro

Guido Zaffora fue quien reveló nuevos detalles de la pareja para Intrusos, y soltó que “se vieron mucho como pareja touch and go, siempre tuvieron un vínculo sexual muy potente. Lo que a mí no me confirman es si fue durante la etapa Vigna, porque no lo saben”.

Luciano Castro y Griselda Siciliani en su juventud. Foto: captura

Sin embargo, el dato contundente surgió cuando le envió un mensaje a la Griselda para conocer concretamente cuál era su relación con el actor y no recibir evasiones o respuestas confusas. “Le pregunté directamente y me mandó emojis de corazones. Acto seguido le consulté: ‘¿qué sería esto?’, a lo que ella respondió: “Sería. No me preguntes que no me gusta hablar de ese tema. Te quiero”.