La letal opinión de Sabrina Rojas sobre el romance de Luciano Castro y Griselda Siciliani

La historia de Luciano Castro y Flor Vigna quedó atrás. En las últimas horas se confirmó la relación entre Luciano y la actriz Griselda Siciliani, después de varios rumores y una cena entre ellos que los mandó al frente. La pareja ya había tenido un romance en el pasado y volvieron a encontrarse.

Lejos quedó el ida y vuelta y la posible reconciliación con la actriz y bailarina Flor Vigna, al igual que las especulaciones sobre un posible regreso con su expareja y madre de sus hijos Sabrina Rojas. Sin embargo, el actor volvió apostar al amor al reencontrarse con Griselda, a pesar de que hace unos días había negado ante las cámaras.

Griselda Siciliani y Luciano Castro salieron en secreto. Foto: web

Fue la cuenta @ejercitodelam quien publicó la foto de la cena íntima que tenían los actores y en la cual salió a la luz su romance. Luego fue el actor quien habló en “Noche al Dente” sobre su relación con la actriz: “Nos reencontramos en el cumpleaños de Carla Peterson y nos pintó ir a cenar y ya. Pero no te puedo decorar (sic) eso porque son años, y años que venimos de amistad de conocernos y montón de cosas que no es una chica más, te diría. A mí me gusta La tana, me gusta mucho”.

La reacción de Sabrina Rojas al romance entre Luciano Castro y Griselda Siciliani

Ante la noticia, Sabrina Rojas habló con el móvil de LAM y dijo lo que piensa de la nueva relación: “Pero no es a mí a quien tienen que preguntarle. A mí me interesa quién se vincula con mis hijos, lo que no me interesa es con quién sale el papá de mis hijos. Después, si es Griselda, Florencia, un canguro, me da lo mismo”.

Sabrina Rojas habló sin filtros del romance de Luciano Castro y Griselda Siciliani

Al ser consultada por una posible relación con sus hijos, Sabrina respondió: “Depende, el tiempo lo dirá, pero eso se lo tienen que preguntar a él”. Luego contó que ya sabía de romance: “No hablé del tema. Yo sabía de antes, pero no quiero decir fechas o cosas porque los protagonistas... no sé...”.

“Mientras el Gordo esté en armonía familiarmente, con mis hijos, y todo lo que tiene que ver con un buen papá, que haga lo que quiera con quien quiera. A mí no me cae ni bien ni mal, me da igual... Tuve poco trato con ella, sí sabía que era una ex de mi ex, de hace muchos años, nos hemos cruzado”.

El notero comentó: “Ahí parece que quedó como un fueguito en las cenizas”, a lo que la actriz contestó: “Parece que sí, así que la revivan con amor, está muy bien”.