Lionel Messi habló de un posible regreso a Newell’s y los hinchas leprosos deliraron

Muchas cosas se hablaron a lo largo de los 40 minutos que duró la charla entre Migue Granados y Lionel Messi que se hizo viral en las redes sociales, logrando millones de reproducciones. Entre los temas, no pudo faltar la pregunta sobre el futuro del crack rosarino en el fútbol y, por supuesto, si piensa en volver a jugar en el club de sus amores: Newell’s Old Boys.

“No lo pensé, quiero seguir disfrutando. Di un gran paso de venir de Europa para acá y ahora quiero disfrutar, no pensar más allá”, sentenció Messi ante la pregunta de Migue sobre qué pasará cuando deje de jugar en el deporte a nivel internacional y deslizó: “Me gusta enseñarle a los chicos, también la parte de director deportivo”.

Lamentablemente, había que hacer esta pregunta, qué va a pasar con Messi después del fútbol. Pistas: no va a hacer chipá en la casa. pic.twitter.com/Gj7n2t6mS7 — OLGA (@olgaenvivo) September 21, 2023

A su vez, contó que, entre los amigos que hizo en el Seleccionado Argentino, está Ángel Di María, que supo vestir la casaca del equipo rival de la ciudad: Rosario Central. “Con ´Fideo´ estuvimos toda la vida juntos, arrancamos juntos, prácticamente y estuvimos juntos en París (refiriéndose al club París Saint-Germain)”.

¿Messi y di maría vuelven a jugar en los clubes rosarinos?

Eso sirvió para que Migue lanzara otra pregunta complicada, que más de un argentino y todos los rosarinos tienen como fantasía: el posible regreso de los jugadores a las filas del fútbol local.

“Voy a hablar por mí, no por ´Fideo´; en lo personal, siempre tuve la idea; más después de haber sido campeón del mundo. Poder disfrutar del fútbol argentino, de Newell’s, que yo era chiquito e iba a la cancha. Era mi sueño jugar ahí, no sé ´Fideo´”, resumió, dejando la puerta abierta a la esperanza.

El sueño de jugar en el fútbol argentino. Será? pic.twitter.com/ccLYEYtvat — OLGA (@olgaenvivo) September 21, 2023

¿Messi estará en LA SELECCIÓN Del mundial 2026?

En otro momento de la entrevista, Migue le preguntó a Messi si se ve dentro del plantel del Mundial 2026. La respuesta del jugador fue determinante: “No sé si llego, ya lo dije”.

Y agregó: “No lo pienso todavía porque está lejos, sí que pienso en la Copa América, el objetivo es llegar bien a la Copa América en Estados Unidos. Va a estar lindo porque pasamos la Copa Centenario que jugamos, acá que fue muy linda, perdimos la final, pero el proceso lo disfrutamos muchísimo, hay estadios, ambiente, viajes, es lindo”.