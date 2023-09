Más familiero aún: Lionel Messi confesó el sueño que comparte con Antonela Roccuzzo

Desde que se fue de Francia, Lionel Messi empezó una vida diferente con su familia y este jueves decidió compartir algo al respecto con Migue Granados. Los rosarinos protagonizaron una entrevista que acaparó las redes sociales y el campeón mundial reveló uno de los mayores sueños que tienen con Antonela Roccuzzo.

En el arranque del reportaje, el futbolista de Inter Miami admitió que no descarta ampliar la familia tras el nacimiento de sus tres hijos. “Vamos a ver si llega la nena”, comentó en la conversación con el actor y humorista.

Los rosarino charlaron en la casa del ex Barcelona.

Migue le preguntó al jugador de Inter si ya “cerró la fábrica”. De inmediato, la “Pulga” admitió que le gustaría volver a transitar un embarazo junto a su esposa y aclaró: “No estamos en la búsqueda”.

En la entrevista transmitida a través del canal de Olga, Leo expresó que se siente un buen padre y disfruta de la posiblidad de pasar más tiempo en ese rol. “Creo que estoy e intento inculcarle a mis hijos lo que me enseñaron de chiquito”, comentó.

Según explicó en la charla con el actor, Messi intenta replicar la crianza en Rosario, pero también la experiencia que tuvo desde los 13 años en España. Al respecto destacó: “Soy como soy por el club donde crecí también. Los valores del Barcelona son importantes y muy marcados”.

Lionel Messi entre la decepción de PSG y el sueño del Mundial 2026

En cuanto a su vida profesional, Lionel Messi aún no se anima a descartar su participación en el Mundial 2026. En esa línea, explicó: “Todavía no lo pienso, está lejos”.

Por otro lado, el ex Barcelona confirmó que tiene todos sus cañones apuntando hacia la próxima Copa América. “Mi objetivo es llegar bien”, aseveró.

El rosarino se fue de Barcelona en 2021.

En la primera parte de la nota, Leo reconoció que quedó insatisfecho con su experiencia en París Saint-Germain (PSG). “No fue como esperaba”, acotó respecto de las dos temporadas que pasó en Francia.

Aunque no fue la mejor etapa de su carrera, Messi subrayó que “las cosas pasan por algo”. Luego concluyó: “Si bien ahí no estaba bien, me tocó ser campeón del mundo ahí”.