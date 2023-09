Luzu TV vs Olga: el comentario de Nico Occhiato sobre la entrevista de Migue Granados a Lionel Messi

El anuncio de la entrevista de Migue Granados junto a Lionel Messi, que será trasmitida en su canal de stream, Olga, generó un tremendo revuelo en el público, así como también en sus competidores de horario.

En ese sentido, quien es, quizás, el principal rival con su programa “Nadie dice Nada”, Nicolás Occhiato se expresó al respecto con un particular comentario a través de redes sociales.

Luzu TV vs Olga: el polémico comentario de Nico Occhiato sobre una decisión de Migue Granados. Foto: Instagram

El particular comentario de Nico Occhiato sobre la entrevista de Migue Granados a Lionel Messi

Luego del anuncio de Migue Granados sobre la entrevista que le realizó a Lionel Messi para su programa de stream, Soñé que Volaba, en Olga, fueron varias las reacciones dentro del público, así como resonó en el mundo de los nuevos creadores de contenido.

Lionel Messi con Migue Granados saldrán en vivo por el canal de YouTube de Olga. (Captura)

Lo cierto es que el “clásico rival” del canal de Granados es Luzu TV, comandado por Nico Occhiato. Pero no fue algo solo de los fans que pusieron el foco en discusión sobre quién era el mejor, sino que los conductores no le escapan a la controversia.

Uno de los que se esperaba que comentara sobre la espectacular nota de Messi en Olga era el ex Combate, quien no entró en polémica, pero sí apareció en redes. En X, un usuario escribió: “Tengo menos ganas de laburar que Occhiato de hacer el programa mañana”, a lo que rápidamente Occhiato respondió: “JAJAJAJAJAJAJA espectacular”.

La particular reacción de Nico Occhiato a la entrevista de Migue Granados con Lionel Messi Foto: Twitter

QUÉ DIJO NICO OCCHIATO SOBRE OLGA, EL STREAMING DE MIGUE GRANADOS

Si bien aun Olga en Vivo no está ni cerca de poder alcanzar los números de audiencia con los que Luzu TV se maneja, Migue no pierde las esperanzas. Y, a pesar de ver reiterados fracasos como el de Cande Molfese con Loft, Granados decide seguir apostando y dar un paso más allá de la transmisión en vivo.

Días atrás, la cuenta de Instagram del programa anunció que harían un show en vivo en el Más Monumental el estadio de River Plate que es elegido por grandes artistas internacionales para hacer sus conciertos. Se trata del estadio más grande del país y su anuncio llamó la atención porque muchos lo creyeron un tanto precipitado.

El flyer con el que anunciaron el supuesto River. Foto: Instagram

Sin embargo, otros aseguran que se trata de una broma. Pero quien no dejó pasar la oportunidad de opinar sobre el tema fue Occhiato: “No podés hacer un River apenas arrancás. Tenés que ir a poco porque si no, no hay camino. Lo lindo de nuestra comunidad es que nos vio por Zoom, no teníamos un mango éramos 1.500. Las cosas van llegando y la gente nos va acompañando”, sostuvo Nico.