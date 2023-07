Luzu TV vs Olga: el polémico comentario de Nico Occhiato sobre una decisión de Migue Granados.

Desde hace varios meses que Luzu TV se posicionó como el canal de streaming más visto del país. Si bien el formato es muy parecido a lo que se planteó en Vorterix, hoy en día cualquiera que quiera comenzar un proyecto de radio por streaming sigue los pasos de la empresa que fundó Nico Occhiato.

La idea comenzó varios años atrás y la primera transmisión se realizó vía Zoom en 2020. Poco a poco, el canal fue incorporando cada vez más programas y hoy en día ya son 10 las opciones entre las que puede elegir la audiencia. Pero eso no es todo y es que, desde el año pasado que Nadie dice Nada, el programa más importante, que viene haciendo shows en vivo.

Nadie dice Nada luego de su show en Córdoba. Foto: Instagram

Quien decidió abrir su propio canal de streaming también fue Migue Granados. Habiendo dado un paso al costado de La Cruda, su podcast que se convirtió en el número 1 en Spotify, el famoso optó por formar parte de la oferta en el mundo del streaming. Si bien comenzó hace pocas semanas, ya tuvo algunas situaciones que dieron de qué hablar.

Migue Granados pone los pies y la cara en el barro. (Spotify)

Qué dijo Nico Occhiato sobre Olga, el streaming de Migue Granados

Si bien aun Olga en Vivo no está ni cerca de poder alcanzar los números de audiencia con los que Luzu TV se maneja, Migue no pierde las esperanzas. Y, a pesar de ver reiterados fracasos como el de Cande Molfese con Loft, Granados decide seguir apostando y dar un paso más allá de la transmisión en vivo.

El flyer con el que anunciaron el supuesto River. Foto: Instagram

Días atrás, la cuenta de Instagram del programa anunció que harían un show en vivo en el Más Monumental el estadio de River Plate que es elegido por grandes artistas internacionales para hacer sus conciertos. Se trata del estadio más grande del país y su anuncio llamó la atención porque muchos lo creyeron un tanto precipitado.

Sin embargo, otros aseguran que se trata de una broma. Pero quien no dejó pasar la oportunidad de opinar sobre el tema fue Occhiato: “No podés hacer un River apenas arrancás. Tenés que ir a poco porque si no, no hay camino. Lo lindo de nuestra comunidad es que nos vio por Zoom, no teníamos un mango éramos 1.500. Las cosas van llegando y la gente nos va acompañando”, sostuvo Nico.