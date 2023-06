“Olga”, el nuevo canal de streaming encabezado por Migue Granados y Nati Jota: de qué se trata

El humorista, Migue Granados, ha tomado una emocionante decisión y se animó al mundo del streaming. Hoy a las 10 AM presentó su propio canal de streaming llamado “Olga”, que estará disponible en las plataformas YouTube y Twitch. Este proyecto se convertirá en la competencia de “Luzu TV”, ya que no solo ofrecerá una ambiciosa programación, sino que también tendrá a la ex integrante de “Nadie Dice Nada”, Nati Jota.

“Ni yendo ni llegando. Abrime que estoy afuera. Se armó el equipete de Olga, ¿qué me cuentan?”, escribió el conductor desde sus redes sociales para anunciar este gran estreno, generando expectativa entre los seguidores y revelando a aquellos que lo acompañarán en esta aventura.

Eial Moldavsky, Migue Granados, Nati Jota, Julián Lucero, Sofi Morandi y Leticia Siciliani. Foto: web

Qué programas se transmitirán por el nuevo canal “Olga”

Además de creador del canal, Migue será conductor de uno de los dos programas que tuvo fecha de estreno hoy. Junto a los comediantes Julián Lucero y Sofi Morandi como co-conductores, y con Lucas Fridman como productor y co-conductor adicional, su programa “Soñé que volaba” estará al aire de lunes a viernes de 10 a 13 horas.

De esta manera, el hijo de Pablo Granados retomará la experiencia de tener un programa diario, al igual que cuando lideró exitosamente “Últimos cartuchos”.

Julián Lucero, Migue Granados y Sofi Morandi. Foto: instagram

Un día después del lanzamiento, el martes 13 de junio, dará comienzo el otro ciclo de la programación inicial de “Olga”. Con el nombre de “Sería Increíble”, Nati Jota encabezará su propio espectáculo, cumpliendo así su anhelada meta tras haber sido co-conductora en otros canales.

Acompañada por Eial Moldavsky y Leticia Siciliani, el programa se emitirá de lunes a viernes de 8 a 10 am.

Nati Jota, Eial Moldavsky y Leticia Siciliani. Foto: instagram

Detalles sobre “Olga”

El nuevo proyecto de 22 Entertainment Group fue una idea de Luis y Bernarda Cella junto a Migue Granados. Este canal se destacará por ofrecer entretenimiento y humor de alta calidad. Sin embargo, también abordará contenidos de actualidad y segmentos temáticos que serán charlados con seriedad y profundidad.

Este innovador proyecto tendrá más de 15 cámaras distribuidas en puntos estratégicos del estudio, iluminación removible y un sistema de audio digital innovador para radio.

Además, contará con un estudio vidriado a la calle que permitirá mayor interacción con fanáticos de los programas. El espacio también llevará un escenario musical en altura y curvo para envolver a los artistas y un sector de recreación con grandes juegos, entre ellos una mesa de ping-pong.