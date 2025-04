La polémica pelea en el mundo del streaming sigue sumando participantes y ahora se subió Alejandro Fantino, dueño de Neura, canal donde hace pocos días atrás entrevistó durante varias horas al presidente Javier Milei.

El periodista comentó en su programa la denuncia de Nico Occhiato contra Migue Granados por enviarle bots para inflar las mediciones de Luzu TV y luego ‘escracharlo’ en las redes. “Este número no es real”, advirtió el oriundo de Villa Luzuriaga.

Nico Occhiato y Migue Granados se cruzaron en redes tras los bots que inflaron los números de Luzu (Instagram de Nico Occhiato y Migue Granados)

Sin embargo, el cruce no quedó ahí porque luego se viralizó un clip donde la figura de OLGA compartía una historia en a que se refería a la competencia desleal y lo que es válido a la hora de ganar. “Listo. Ya entendí todo”, señaló Occhiato al compartir en su cuenta de X ese mismo recorte.

Qué dijo Alejandro Fantino sobre Migue Granados

Desde el aire de Neura, el conductor de la localidad santafesina de San Vicente hizo mención a este clip y dejó en claro su posición al respecto. “Venís a pudrirla a nuestro sistema”, disparó.

“Mirá, yo no soy Juan Carlos Streaming, no soy representante del streaming. Simplemente tengo un fucking canal chiquitito así, me mandaron bots que no sé de dónde mierda aparecieron", comentó sumándose a la denuncia de Occhiato.

“Yo me voy a poner del lado del que e van a cerrar a hamburguesería”, contestó haciendo mención a la analogía usada por el rosarino en su video y que representaría al dueño de Luzu TV.

En ese punto, aseguró que “habitualmente, Luzu lo pasea en chot* ida y vuelta a OLGA“. Pero no conforme con esto, apuntó directamente contra Granados, de quien sostuvo que ”intenta derribar a un canal colega“ y sentenció: ”No soporta ser paseado en pij* por Occhiato“. ”No podemos permitir que esta industria se haga mierda por competidores estúpidos", concluyó en un tono elevado.