La bronca de Nico Occhiato tras un picante comentario de Migue Granados: “No hablen bolu...”

Ya comenzadas las temporadas en los canales más exitosos del streaming, Luzu TV y Olga, y cuando las diferencias por la reubicación de algunos protagonistas parecían haber sido sorteadas, ahora surgió un nuevo foco de conflicto: la audiencia.

Históricamente Luzu tuvo más audiencia que Olga y, uno de los principales motivos, es que el canal de Nicolás Occhiato surgió antes del representado por Migue Granados. No obstante, las propuestas de Olga empujaron los números, logrando resultados muy parejos.

Los números del streaming de la tarde de este martes

El caso es que esta temporada comenzó a darse un fenómeno muy particular: la amplia y veloz subida del rating de Luzu en escasos minutos. La explicación que surgió al respecto era una sola: bots. Pero mientras Olga acusa, Luzu se defiende. Nadie sabe de dónde salen esa “falsa audiencia”. Este martes se dio un nuevo enfrentamiento por el mismo tópico.

El cruce indirecto entre Nico Occhiato y Migue Granados

La cuenta de X Real Time publicó los números de la audiencia de esta tarde y analizó la particular subida de 17.000 viewers en 10 minutos.

El fenómeno fue mencionado por Migue Granados que, fiel a su estilo picante, señaló: "Chicos, disimulennn! En un minuto!?“. Si bien no hizo ninguna aclaración, la referencia estaba cantada.

El descargo de Nico Occhiato sobre la audiencia de Luzu

Luego, fue el propio Occhiato quien salió a decir que esos números no eran de audiencia real. “Mandaron bots”, dijo, echando culpas a la competencia y acusando a Real Time de ser cómplices.

“Este número no es real: a esta hora (15hs)solemos tener siempre 15k menos de audiencia. Nos mandaron bots y esta cuenta (Real Time) sube esto a los 2 minutos, muy raro todo”, consideró el dueño de Luzu.

“Nosotros no estamos compitiendo con nadie, no nos interesa ganarle a nadie ni andamos alardeando números. Solo tratamos de hacer el mejor contenido posible para nuestra comunidad. Sinceramente me da mucha impotencia que pase esto y trato de no meterme, ni contestar ni nada pero acá me está ganando la emoción y quiero dejarlo asentado para que no hablen boludeces”, cerró.