El picante cruce entre Nico Occhiato y Marley en vivo: “Este es mi programa”

Marley es de los conductores más reconocidos en la Argentina. Su conducción en algunos programas como “Minuto para Ganar”, “Por el mundo” y “La Voz” fueron claves para su rotundo éxito en las pantallas chicas.

Ahora bien, tras hacer acusado por algunos delitos, el comediante fue descartado de algunos proyectos como “La Voz”. Luego de ser el conductor estrella de la competencia de canto, Nico Occhiato ocupará su lugar, dando lugar a ciertos rumores sobre una supuesta rivalidad.

¿La rivalidad entre Marley y Nico Occhiato es real?

Marley dejó claro que no existía alguna disputa con el presentador durante el programa de Nico Occhiato en Luzu TV, “Nadie dice nada”. Allí, decidió mostrarse como el conductor del proyecto, generando risas en el equipo. “Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están?“, expresó el conductor de Survivor para iniciar el programa.

Para burlarse aún más de los rumores, Nico Occhiato se presentó en el estudio y protagonizó un divertido ida y vuelta con Marley, quien insistía que él era conductor de “Nadie dice nada”. “¿Quién es? (...) No entiendo qué hace en mi programa", expresaba el exconductor de La Voz con confusión.

“¿Será que viene a promocionar algo de La Voz?“, le consultó Santi Talledo con cierta picardía, a lo que Marley respondió: ”Puede ser. Bueno, hacé tu promo y andate del programa. “Es mi programa Ale (...) Se llama Luzu esto bolu...”, replicaba Nico Occhiato en medio de los chistes de sus compañeros.

Finalmente, Marley reveló como habría sido su supuesta “reacción” a la conducción de Nico Occhiato. “Yo estaba esquiando de lo más tranquilo y de repente me dicen: ‘Nicolás Occhiato conduce La Voz’ Esto no puede ser. Y yo dije, yo me quedo con lo que hace el. Yo me quedo con Luzu", expresó a tono de broma.

La verdadera reacción de Marley tras la conducción de Nico Occhiato en La Voz Argentina

Desde otro aspecto, Marley reveló en el programa de "Los profesionales de siempre (El Nueve)“, conducido por Flor de la V, cómo se sentía respecto a la nueva conducción de Nico Occhiato en La Voz y por qué decidió dejar su rol en el programa.

“Ya está hablado desde noviembre. Yo voy a hacer otro programa, que se anuncia pronto, y que como conductor me gusta más (...) La Voz ya la hice cuatro veces y son miles de horas de grabar con la familia, ya estoy viejo. Con Nico, la mejor, ya hablamos. Seguro vaya de visita al programa”, expresó el conductor de Survivor.