Qué pasará con el dólar tras el video de Fantino y la aclaración de Toto Caputo

En las últimas horas, se generó mucho revuelo por un video de Alejandro Fantino en el que supuestamente contaba que habló con Luis Caputo, Ministro de Economía. En esa charla, el dirigente político, aparentemente, le habría contado que se venían tres meses difíciles para el país en el ámbito económico. Sin embargo, el video que circuló en redes sociales tenía varios recortes que hicieron que los protagonistas tengan que salir a aclarar lo sucedido.

El video editado de Alejandro Fantino

La grabación corresponde a un discurso que da el periodista en su canal de streaming, pero fue recortado y hace entender algo que el comunicador no quiso decir. El video editado fue publicado en X, antes Twitter, y alcanzó las 3 millones de vistas. Es el siguiente:

🔴FANTINO ROMPE OFF CON TOTO CAPUTO Y CUENTA QUE LE ANTICIPÓ QUE SE VIENEN MESES COMPLICADOS 09/07/25



🗣️"Hablé con Toto Caputo y se los quiero contar por si se angustian cuando vean en los próximos lo que pase con respecto al dólar y los números que van a empezar a venir"



🗣️"Va… pic.twitter.com/lZXxzJn6Yz — mattsalic (@mattsalic) July 9, 2025

Ante la gran repercusión que tuvo, Luis Caputo y Alejandro Fantino salieron a aclarar lo sucedido.

La aclaración de Luis Caputo y Alejandro Fantino

En la misma red social, el político escribió: "Supongo que esto será IA o armado de alguna manera. Nada que sorprenda a esta altura…Va la aclaración: me llamó Alejandro para que le explicara el tema de la cuenta corriente, como impacta el turismo, y ya. Lo que le dije es lo contrario a lo que dice este clip. Lo mismo que dijo el presidente hoy con Majul. La macro está ordenada, y por más que la política trate de generar lío, no va a ser un problema. Esa es lo que hablamos y lo que pensamos con el presidente y el equipo económico. No tengo duda que esto es fake, ¡pero lo aclaro por las dudas! Feliz Día de la Patria“.

Supongo que esto será IA o armado de alguna manera.

Nada que sorprenda a esta altura…

Va la aclaración: me llamó Alejandro para que le explicara el tema de la cuenta corriente, como impacta el turismo, y ya.

Lo que le dije es lo contrario a lo que dice este clip. Lo mismo que… https://t.co/mTK4jF9RUg — totocaputo (@LuisCaputoAR) July 9, 2025

A su vez, Fantino, que suele usar poco X, también salió a desmentir el video: "Este es el video completo de mi editorial de hoy, hicieron circular algo editado y armaron una operación berreta y de manual. Lo que dije hoy es todo lo contrario, a lo que el video editado muestra. Tómense el tiempo de ver el video completo".

Este es el video completo de mi editorial de hoy, hicieron circular algo editado y armaron una operación berreta y de manual.

Lo que dije hoy es todo lo contrario, a lo que el video editado muestra.

Tómense el tiempo de ver el video completo.

También les dejo el link del programa… pic.twitter.com/XOeyyI2mg2 — Alejandro Fantino (@fantinofantino) July 9, 2025

Que pasará con el dólar, según los 10 analistas más precisos en las encuestas del BCRA

El dólar podría ubicarse en $1.312 en diciembre de 2025, según las proyecciones del grupo de los 10 analistas más certeros del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), difundido por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Esta estimación, publicada el 4 de julio, es más baja que la mediana general del REM, que fue de $1.324, marcando una diferencia de $12.

Este grupo de analistas, conformado por consultoras y bancos que históricamente han tenido mayor precisión en sus pronósticos, también proyectó un dólar más bajo para julio: $1.201 frente a los $1.207 estimados por el conjunto de los 41 participantes del REM. Si bien las diferencias pueden parecer pequeñas, marcan una tendencia sostenida: el Top 10 espera una depreciación del peso más contenida en comparación con el promedio.